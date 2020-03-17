Ramo 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 10. son bölüm izle…

Ramo'nun 10. son bölümünde Fatoş, Boz'a hamile olduğunu haber veriyor. Ramo komisyon kararıyla gece kulüplerine el koyarken aksiyon dolu sahneler heyecanı yükseltiyor. Yavuz’un "Alpay'ı indir, koltuğunu al." sözleri ise dikkat çekiyor. Peki Ramo'nun 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo’nun yayınlanan son bölümünde Yavuz’un Alpay’ı bulma ve yok etme görevini Ramo’ya verdiği tanıtımda aksiyon dolu sahneler nefesleri kesiyor. Ramo ve Sibel’in romantik anları dikkat çekerken, “Ah Yalan Dünya” şarkısı izleyenlere duygusal anlar yaşatıyor. Neco, Fatoş’a aşkını itiraf ederken, Fidan Yavuz’u bir kadın ve çocukla görüyor. Peki Ramo’nun 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

RAMO 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo’nun son bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı fragman yayınlandığı andan itibaren haberimizde olacak.

RAMO FRAGMAN İZLE

RAMO’NUN BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Fidan, Ramo'yla beraber ailesini ve sevdiklerini kurtaran Yavuz'a minnettardır. Ancak Yavuz'un hiç bilmediği bir yüzünü görecek ve büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır.

Ramo, Sibel'e bir teklifle gelir. Yıllardır intikamla yoğrulan aşkları için ilk defa Sibel'e bir çıkış yolu sunmuştur. Sibel büyük bir kararın eşiğindedir. İntikam ve aşk arasında yapacağı bu seçim, ikisinin de geleceğini belirleyecektir.