Ramo dizisinden ilk tanıtım yayınlandı!
Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, BKM'nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi ‘Ramo'nun kadrosu açıklandı. Murat Yıldırım'ın ‘Ramo' karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer aldığı dizinin çekimleri Adana'da gerçekleşiyor.
RAMO 1. TANITIM
#Ramo‘nun ilk tanıtımı yayında!@ramodizisi yakında Show TV’de başlıyor!@MYildirimResmi @esbilgichttps://t.co/CWhuz22g7u pic.twitter.com/PInMuWzH5D
— Show TV (@ShowTV) December 16, 2019