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Ramo dizisinden ilk tanıtım yayınlandı!
Ramo dizisinden ilk tanıtım yayınlandı!
Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat vereceği Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Ramo'dan ilk tanıtım yayınlandı.
Magazin 17 Aralık 2019 - 00:26

Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, BKM'nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi ‘Ramo'nun kadrosu açıklandı. Murat Yıldırım'ın ‘Ramo' karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer aldığı dizinin çekimleri Adana'da gerçekleşiyor.

RAMO 1. TANITIM

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