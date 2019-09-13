Rasim Ozan Kütahyalı 10 ay hapse mahkum oldu

Can ÖZÇELİK – İSTANBUL

Duruşmada Boşnak dernekleri avukatları sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezalandırılmasını talep etti. Avukatlar, sanırım sarf ettiği sözlerin Sırp çeteleri tarafından kullanılan ırkçı bir söylem olduğunu vurgulayarak “Sanık, insanlığa karşı işlenmiş bir suçu övmüştür. Sırp Çetniklerin kullanmış olduğu jargonu kullanarak Boşnak kadınları ve halkını aşağılamıştır” dedi.

“TÜRK ADALETİNE SAYGISI YOK”

Duruşmalara katılmayan sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnak halkına olduğu gibi Türk adaletine de saygısının olmadığını söyleyen avukatlar, “İyi hal indirimi uygulanmamalıdır” diye konuştu.

“ŞUURSUZCA SÖYLEDİM”

Sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatında müvekkilin mahkemeye gönderdiği savunmayı okudu. Sanık Kütahyalı savunmasında söylediği sözleri şuursuzca sarf ettiğini iddia ederek “Bosna Sancak Dernekleri benim ne ceza almamı istiyorlarsa ben razıyım. Bedeli ne ise en ağırını çekmek istiyorum. Şuursuzca söyledim” dedi.

Mahkeme duruşma sonunda kararını açıklayarak sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın “halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 10 hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmedildi.

HAKİMDEN TEPKİ: “BU DEVLETİN AYIBIDIR”

Duruşmada hakimin Hakkında yakalama kararı çıkarılan Rasim Ozan Kütahyalı'nın yakalanarak ifadesinin alındığını tutamağa geçirmesinin ardından sanık avukatı müvekkilinin yakalanmadığını iddia ederek “Yakalanmadı. Kendisi geldi” dedi. Bu sözler üzerine hakim, “Hakkında yakalama kararı var. Polis koruması olan birisi yakalama kararı verildikten bir hafta sonra ifadeye geliyorsa bu devletin ayıbıdır” diye konuştu.