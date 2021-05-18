Rasim Öztekin’n adı Cunda Adası’nda yaşayacak

Ayvalık Belediye Meclisi'nin mayıs ayı olağan toplantısında gündeme gelen önerge meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. 1992 yılında Alibey (Cunda) Adası'nda ilk evini satın alıp adaya yerleşen oyuncunun adı Rasim Öztekin Sokağı olarak değiştirdi.

Haberi alan usta oyuncunun kendisi gibi sanatçı olan kızı Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Büyüdüğüm o sokak artık senin adınla anılacak babiş. Cunda/Alibey Adası Rasim Öztekin Sokağı. Konuyu gündeme taşıyan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve oy birliği ile kabul eden tüm Ayvalık Belediye Meclis üyelerine, bu fikri gündeme getiren herkese sonsuz teşekkürler” diyerek duygularını dile getirdi.

“YERİ DOLDURULAMAZ”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sanat camiasının büyük bir ustayı kaybettiğini ve yerinin doldurulamayacağını söyledi. Usta oyuncunun adının, çok sevdiği, yaz sezonu dışında da fırsat buldukça zamanını geçirdiği evinin bulunduğu sokakta sonsuza kadar yaşayacağını belirten Başkan Ergin, “Geçmiş yıllarda da düzenlenen tiyatro festivallerine katılan kentimizin kültür ve sanat hayatına hiçbir karşılık beklemeden katkı koyan sanatçımızı unutmak mümkün değildi. İlk meclis toplantısında adının sokağa verilmesi konusunda meclis üyelerimizle birlikte hemfikir olduk. Pandemi günlerde, yasakların tamamen kalktığı günlerde onun adını sadece sokakta değil, adına düzenlenecek tiyatro ve kültür etkinliklerinde de gündeme taşıyacağız, huzur içinde uyusun, Ayvalık halkı onu hiçbir zaman unutmayacak” dedi. (İHA)

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