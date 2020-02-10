Renee Zellweger kimdir? Renee Zellweger hangi filmlerde oynadı?

Renee Zellweger, 25 Nisan 1969 tarihinde Teksas doğdu. Bridget Jones'un Günlüğü filmi ile tüm dünyada adından söz ettirmeyi başaran Renee Zellweger, kariyeri boyunca birçok ödülün sahibi oldu. İşte Renee Zellweger kimdir sorusunun yanıtı...

Dünyanın önde gelen aktrislerinin başında yer alan Renee Zellweger’ın kariyerinin çıkış filmi Bridget Jones olarak gösteriyor. Eleştirmenlerden tam not alan birçok filmde rol alan Renee Zellweger, 2020 yılında En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülünü kazandı.

RENÉE ZELLWEGER KİMDİR?

Renée Zellweger, 25 Nisan 1969 tarihinde Katy, Teksas, ABD’de doğdu. 1,63cm boyundaki güzel oyuncunun hayatı şöyle;

Babası Emil Eric Zellweger İsviçreli bir mühendis annesi Kjellfrid Iren Andreassen ise bir Norveç göçmeniydi. İlk eğitim yıllarını Katy’de geçirdi. Okulda ponpon kız (cheerleader), jimnastik ve drama klubünün faaliyetlerine katıldı. Daha sonra Austin’deki Teksas Üniversitesi’ne gitti. Kredisini tamamlamak amacı ile aldığı drama dersleri sonrası sahne hayatını sevmeye başladı. Üniversite yıllarında geçimini sağlamak amacı ile garsonluk yaptı.

Önceki erkek arkadaşılarından biri Altın Küre Ödülü sahibi Jim Carrey olarak bilinmektedir. Onla ilişkisinin Aralık 2000’de bittiğini ifade etmiştir. Bir ara White Stripes grubunun gitaristi Jack White ile birlikte olmuştur. 9 Mayıs 2005’te şarkıcı Kenny Chesney ile evlenmiştir. 2005 yılında bu ilişki de sona ermiştir. Zellweger bir Chelsea futbol kulübü fanatiği olduğunu söylemiştir.

RENÉE ZELLWEGER KARİYERİ

Üniversite sonrası aktrislik kariyerini ilerletmek üzere Los Angeles’a gitti. Reality Bites, Empire Records, The Whole Wide World, 8 Seconds ve Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation gibi filmlerde yardımcı oyunculuklar yaptı. Dünya çapında ise ilk kez 1996 yılında Jerry Maguire filmi ile tanındı. Sonrasında William Hurt ve Meryl Streep ile One True Thing, Morgan Freeman ile Nurse Betty filmlerinde oynayarak kariyerini geliştirmeye devam etti.

Bridget Jones’un Günlüğü filmi ile sanat çevrelerinin de dikkatini çekti ve yalnız bir İngiliz kızı canlandırdığı bu filmdeki performansı ile “en iyi aktris” dalında Akademi Ödülü’ne aday gösterildi. 2002 yılında Rob Marshall’ın Chicago filminde Catherine Zeta-Jones ve Richard Gere ile oynadı ve bir kez daha Akademi Ödülü’ne aday gösterildi. Ödüle uzanması ise 2004 yılında oldu. Soğuk Dağ filmi ile “en iyi yardımcı kadın oyuncu” ödülünü elde etti.

Daha sonra sanat hayatına en bilinenleri Bridget Jones: The Edge of Reason, Cinderella Man ve Miss Potter olan filmlerle devam etti.

RENÉE ZELLWEGER ÖDÜLLER VE ADAYLIKLAR

Kazandığı ödüller

Akademi Ödülü (Oscar):

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Judy

• En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü, Cold Mountain

Altın Küre Ödülü:

• Komedi-Müzikal film dalında en iyi kadın oyuncu Nurse Betty (2001)

• Komedi-Müzikal film dalında en iyi kadın oyuncu Chicago (2003)

• En iyi film dalında yardımcı kadın oyuncu Cold Mountain (2004)

Sahne Sanatçıları Ödülü:

• En iyi film ekibi Chicago (2003)

• En iyi baş rol kadın oyuncu Chicago (2002)

• En iyi yardımcı kadın oyuncuCold Mountain (2003)

BAFTA:

• BAFTA En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü Cold Mountain (2004)

RENÉE ZELLWEGER FİLMOGRAFİ

2019 Judy

2018 Burada ve Şimdi

2017 Aslında Sen de Benim Gibisin

2016 The Whole Truth

2016 Bridget Jones’un Bebeği

2010 My Own Love Song

2009 Kasabanın Yenisi

2009 Geç Gelen Mutluluk

2009 Canavarlar Yaratıklara Karşı (Seslendirme)

2009 39. Dosya

2008 Kanun Benim

2008 İkili Oyun

2007 Arı Filmi (Seslendirme)

2006 Miss Potter

2005 Club Oscar (Kısa Film – Seslendirme)

2005 Cinderella Man

2005 Bridget Jones Interviews Colin Firth (Video short)

2004 Köpekbalığı Hikayesi (Seslendirme)

2004 Bridget Jones – Mantığın Sınırı

2003 Soğuk Dağ

2003 Aşka Veda

2002 Chicago

2002 Beyaz Zakkum

2001 Bridget Jones’un Günlüğü

2000 Nurse Betty

2000 Ben, Kendim ve Sevgilim

1999 Şahane Bekâr

1998 One True Thing

1998 A Price Above Rubies

1997 Yalancı

1996 Yeni Bir Başlangıç

1996 The Whole Wide World

1995 The Low Life

1995 Empire Records

1994 Teksas Testere Katliamı: İleriki Nesil

1994 Love and a .45

1994 Gerçekler Acıtır

1994 8 Seconds

1993 Genç ve Heyecanlı

Televizyon

2019 What/If

2001 King of the Hill (Seslendirme)

1994 Rebel Highway

1994 Shake, Rattle and Rock! (TV Filmi)

1993 Murder in the Heartland (Mini Dizi)

1992 A Taste for Killing (TV Filmi)

Görev Aldığı Yapımlar

Judy, 2019, Oyuncu

Bridget Jones’un Bebeği, Bridget Jones’ Baby, 2016, Oyuncu

Yüce Adalet, The Whole Truth, 2016, Oyuncu

My Own Love Song, 2010, Oyuncu

Kasabanın Yenisi, New in Town, 2009, Oyuncu

39. Dosya, Case 39, 2009, Oyuncu

Geç Gelen Mutluluk, My One and Only, 2009, Oyuncu

Kanun Benim, Appaloosa, 2008, Oyuncu

Leatherheads, Leatherheads/ Playin Dirty, 2007, Oyuncu

Arı Filmi, Bee Movie, 2007, Seslendirme

Miss Potter, 2006, Oyuncu

Cinderella Man, 2005, Oyuncu

Köpekbalığı Hikayesi, Shark Tale, 2004, Seslendirme

Bridget Jones: Mantığın Sınırı, Bridget Jones: The Edge of Reason, 2004, Oyuncu

Aşka Veda, Down with Love, 2003, Oyuncu

Soğuk Dağ, Cold Mountain, 2003, Oyuncu

Beyaz Zakkum, White Oleander, 2002, Oyuncu

Chicago, 2002, Oyuncu

Bridget Jones’un Günlüğü, Bridget Jones’s Diary, 2001, Oyuncu

Ben, Kendim ve Sevgilim, Me, Myself and Irene, 2000, Oyuncu

Hemşire Betty, Nurse Betty, 2000, Oyuncu

Şahane Bekar, The Bachelor, 1999, Oyuncu

Yalancı, Deceiver, 1997, Oyuncu

Jerry Maguire, 1996, Oyuncu

Ateşli Müzik, Empire Records, 1995, Oyuncu

Gerçekler Acıtır, Reality Bites, 1994, Oyuncu

8 Saniye, 8 Second, 1994, Oyuncu

Genç ve Heyecanlı, Dazed and Confused, 1993, Oyuncu