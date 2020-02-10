Renee Zellweger kimdir? Renee Zellweger hangi filmlerde oynadı?

Dünyanın önde gelen aktrislerinin başında yer alan Renee Zellweger’ın kariyerinin çıkış filmi Bridget Jones olarak gösteriyor. Eleştirmenlerden tam not alan birçok filmde rol alan Renee Zellweger, 2020 yılında En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülünü kazandı.
RENÉE ZELLWEGER KİMDİR?
Renée Zellweger, 25 Nisan 1969 tarihinde Katy, Teksas, ABD’de doğdu. 1,63cm boyundaki güzel oyuncunun hayatı şöyle;
Babası Emil Eric Zellweger İsviçreli bir mühendis annesi Kjellfrid Iren Andreassen ise bir Norveç göçmeniydi. İlk eğitim yıllarını Katy’de geçirdi. Okulda ponpon kız (cheerleader), jimnastik ve drama klubünün faaliyetlerine katıldı. Daha sonra Austin’deki Teksas Üniversitesi’ne gitti. Kredisini tamamlamak amacı ile aldığı drama dersleri sonrası sahne hayatını sevmeye başladı. Üniversite yıllarında geçimini sağlamak amacı ile garsonluk yaptı.
Önceki erkek arkadaşılarından biri Altın Küre Ödülü sahibi Jim Carrey olarak bilinmektedir. Onla ilişkisinin Aralık 2000’de bittiğini ifade etmiştir. Bir ara White Stripes grubunun gitaristi Jack White ile birlikte olmuştur. 9 Mayıs 2005’te şarkıcı Kenny Chesney ile evlenmiştir. 2005 yılında bu ilişki de sona ermiştir. Zellweger bir Chelsea futbol kulübü fanatiği olduğunu söylemiştir.
RENÉE ZELLWEGER KARİYERİ
Üniversite sonrası aktrislik kariyerini ilerletmek üzere Los Angeles’a gitti. Reality Bites, Empire Records, The Whole Wide World, 8 Seconds ve Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation gibi filmlerde yardımcı oyunculuklar yaptı. Dünya çapında ise ilk kez 1996 yılında Jerry Maguire filmi ile tanındı. Sonrasında William Hurt ve Meryl Streep ile One True Thing, Morgan Freeman ile Nurse Betty filmlerinde oynayarak kariyerini geliştirmeye devam etti.
Bridget Jones’un Günlüğü filmi ile sanat çevrelerinin de dikkatini çekti ve yalnız bir İngiliz kızı canlandırdığı bu filmdeki performansı ile “en iyi aktris” dalında Akademi Ödülü’ne aday gösterildi. 2002 yılında Rob Marshall’ın Chicago filminde Catherine Zeta-Jones ve Richard Gere ile oynadı ve bir kez daha Akademi Ödülü’ne aday gösterildi. Ödüle uzanması ise 2004 yılında oldu. Soğuk Dağ filmi ile “en iyi yardımcı kadın oyuncu” ödülünü elde etti.
Daha sonra sanat hayatına en bilinenleri Bridget Jones: The Edge of Reason, Cinderella Man ve Miss Potter olan filmlerle devam etti.
RENÉE ZELLWEGER ÖDÜLLER VE ADAYLIKLAR
Kazandığı ödüller
Akademi Ödülü (Oscar):
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Judy
• En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü, Cold Mountain
Altın Küre Ödülü:
• Komedi-Müzikal film dalında en iyi kadın oyuncu Nurse Betty (2001)
• Komedi-Müzikal film dalında en iyi kadın oyuncu Chicago (2003)
• En iyi film dalında yardımcı kadın oyuncu Cold Mountain (2004)
Sahne Sanatçıları Ödülü:
• En iyi film ekibi Chicago (2003)
• En iyi baş rol kadın oyuncu Chicago (2002)
• En iyi yardımcı kadın oyuncuCold Mountain (2003)
BAFTA:
• BAFTA En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü Cold Mountain (2004)
RENÉE ZELLWEGER FİLMOGRAFİ
2019 Judy
2018 Burada ve Şimdi
2017 Aslında Sen de Benim Gibisin
2016 The Whole Truth
2016 Bridget Jones’un Bebeği
2010 My Own Love Song
2009 Kasabanın Yenisi
2009 Geç Gelen Mutluluk
2009 Canavarlar Yaratıklara Karşı (Seslendirme)
2009 39. Dosya
2008 Kanun Benim
2008 İkili Oyun
2007 Arı Filmi (Seslendirme)
2006 Miss Potter
2005 Club Oscar (Kısa Film – Seslendirme)
2005 Cinderella Man
2005 Bridget Jones Interviews Colin Firth (Video short)
2004 Köpekbalığı Hikayesi (Seslendirme)
2004 Bridget Jones – Mantığın Sınırı
2003 Soğuk Dağ
2003 Aşka Veda
2002 Chicago
2002 Beyaz Zakkum
2001 Bridget Jones’un Günlüğü
2000 Nurse Betty
2000 Ben, Kendim ve Sevgilim
1999 Şahane Bekâr
1998 One True Thing
1998 A Price Above Rubies
1997 Yalancı
1996 Yeni Bir Başlangıç
1996 The Whole Wide World
1995 The Low Life
1995 Empire Records
1994 Teksas Testere Katliamı: İleriki Nesil
1994 Love and a .45
1994 Gerçekler Acıtır
1994 8 Seconds
1993 Genç ve Heyecanlı
Televizyon
2019 What/If
2001 King of the Hill (Seslendirme)
1994 Rebel Highway
1994 Shake, Rattle and Rock! (TV Filmi)
1993 Murder in the Heartland (Mini Dizi)
1992 A Taste for Killing (TV Filmi)
Görev Aldığı Yapımlar
Judy, 2019, Oyuncu
Bridget Jones’un Bebeği, Bridget Jones’ Baby, 2016, Oyuncu
Yüce Adalet, The Whole Truth, 2016, Oyuncu
My Own Love Song, 2010, Oyuncu
Kasabanın Yenisi, New in Town, 2009, Oyuncu
39. Dosya, Case 39, 2009, Oyuncu
Geç Gelen Mutluluk, My One and Only, 2009, Oyuncu
Kanun Benim, Appaloosa, 2008, Oyuncu
Leatherheads, Leatherheads/ Playin Dirty, 2007, Oyuncu
Arı Filmi, Bee Movie, 2007, Seslendirme
Miss Potter, 2006, Oyuncu
Cinderella Man, 2005, Oyuncu
Köpekbalığı Hikayesi, Shark Tale, 2004, Seslendirme
Bridget Jones: Mantığın Sınırı, Bridget Jones: The Edge of Reason, 2004, Oyuncu
Aşka Veda, Down with Love, 2003, Oyuncu
Soğuk Dağ, Cold Mountain, 2003, Oyuncu
Beyaz Zakkum, White Oleander, 2002, Oyuncu
Chicago, 2002, Oyuncu
Bridget Jones’un Günlüğü, Bridget Jones’s Diary, 2001, Oyuncu
Ben, Kendim ve Sevgilim, Me, Myself and Irene, 2000, Oyuncu
Hemşire Betty, Nurse Betty, 2000, Oyuncu
Şahane Bekar, The Bachelor, 1999, Oyuncu
Yalancı, Deceiver, 1997, Oyuncu
Jerry Maguire, 1996, Oyuncu
Ateşli Müzik, Empire Records, 1995, Oyuncu
Gerçekler Acıtır, Reality Bites, 1994, Oyuncu
8 Saniye, 8 Second, 1994, Oyuncu
Genç ve Heyecanlı, Dazed and Confused, 1993, Oyuncu