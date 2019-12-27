Reynmen Kerimcan Durmaz’a çıplak foto attı iddiası
Kerimcan Durmaz’ın uçaktaki müstehcen görüntüleri 7’den 70’e herkesin tepkisini çekmiş ünlü isimler de Durmaz’a tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getirmişti. Durmaz’a tepki gösterenlerden biri de ünlü fenomen Reynmen’di. Kerimcan, kendisine tepki gösteren Reynmen’in yarı çıplak fotoğrafı karşısında sessiz kalamadı.
KERİMCAN DURMAZ’DAN REYNMEN’E YORUM
Geçtiğimiz günlerde YouTube hesabından vücut geliştirme videosu yayınlayan Reynmen’in Kerimcan Durmaz’a yarı çıplak fotoğrafını attığı iddia edildi. Kerimcan Durmaz ise gelen fotoğraflara gülerek “Olay” yanıtını verdiği mesajın ekran görüntüleri ifşa oldu.