Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Reynmen Kerimcan Durmaz’a çıplak foto attı iddiası
Reynmen Kerimcan Durmaz’a çıplak foto attı iddiası
Kerimcan Durmaz'ın mastürbasyon videosu gündeme damga vurmuştu. Reynmen o günlerde Kerimcan'la dalga geçmişti. İddialara göre Reynmen şimdi ise Kerimcan Durmaz'a yarı çıplak fotoğraflarını attı.
Magazin 27 Aralık 2019 - 14:39

Kerimcan Durmaz’ın uçaktaki müstehcen görüntüleri 7’den 70’e herkesin tepkisini çekmiş ünlü isimler de Durmaz’a tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getirmişti. Durmaz’a tepki gösterenlerden biri de ünlü fenomen Reynmen’di. Kerimcan, kendisine tepki gösteren Reynmen’in yarı çıplak fotoğrafı karşısında sessiz kalamadı.

KERİMCAN DURMAZ’DAN REYNMEN’E YORUM

Geçtiğimiz günlerde YouTube hesabından vücut geliştirme videosu yayınlayan Reynmen’in Kerimcan Durmaz’a yarı çıplak fotoğrafını attığı iddia edildi. Kerimcan Durmaz ise gelen fotoğraflara gülerek “Olay” yanıtını verdiği mesajın ekran görüntüleri ifşa oldu.

İLGİLİ HABERKerimcan'dan Didem'e: Beni görünce açtı kendini!

Etiketler