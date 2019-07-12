Reynmen yeni şarkısı Ela’yı tanıttı! Reynmen kimdir, kaç yaşındadır?

Youtuber Reynmen yeni şarkısı Ela'yı tanıttı. Asıl ismi Yusuf Aktaş olan sosyal medya fenomeninin 2019 yılında yaptığı "Derdim Olsun" müzik video klibi, Türkiye’nin en çok izlenen videoları arasına girmeyi başarmıştı.

Reynmen, takipçilerine yeni şarkısı Ela’yı tanıttı. Yeni şarkısının Derdim Olsun şarkısı gibi rekor kırıp kıramayacağı merak ediliyor. Reynmen, yeni şarkısını tanıtmak için özel bir gece düzenledi.

REYNMEN KİMDİR?

Yusuf Aktaş (d. 6 Aralık 1995), Türk vlogger ve oyuncu. Scorp & YouTube’da paylaştığı videolar ile tanıldı.

Yusuf Aktaş 6 Aralık 1995 tarihinde doğdu. Sivaslı olan Yusuf Aktaş, ilköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretime nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi'ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak Açıköğretim’de Liseyi tamamlamıştır. Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer aldı.