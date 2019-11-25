Reyting sonuçları 24 Kasım: Savaşçı, Kimse Bilmez ve Aşk Ağlatır yarışında galip kim? Güvercin kaçıncı oldu?
Televizyon ekranlarında dizilerin reyting rekabeti Pazar günü de artarak devam ediyor. Reytinglerde 24 Kasım akşamının total raporuna göre Savaşçı birinciliği elden bırakmadı. Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu ikinci olurken, O Ses Türkiye üçüncü oldu. Diziler arasındaki yarışta dün Aşk Ağlatır yedinci, Kimse Bilmez sekizinci sırada yer aldı. İlk bölümü ile ekranlara gelen Güvercin ise günü onuncu sırada tamamladı.