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Reyting sonuçları 24 Kasım: Savaşçı, Kimse Bilmez ve Aşk Ağlatır yarışında galip kim? Güvercin kaçıncı oldu?
Reyting sonuçları 24 Kasım: Savaşçı, Kimse Bilmez ve Aşk Ağlatır yarışında galip kim? Güvercin kaçıncı oldu?
Reytinglerde Pazar akşamının en çok izlenenleri belli oldu. Yeni dizilerin eklenmesiyle beraber reyting yarışı kızıştı, Pazar akşamlarının geçtiğimiz sezonlardan beri lideri olan Savaşçı yine zirvede yer aldı. Kimse Bilmez ve Aşk Ağlatır ise ilk 5'e giremedi. Yeni dizi Güvercin ilk sınavını dün verdi. İşte günün reyting sonuçları...
Magazin 25 Kasım 2019 - 12:58

Televizyon ekranlarında dizilerin reyting rekabeti Pazar günü de artarak devam ediyor. Reytinglerde 24 Kasım akşamının total raporuna göre Savaşçı birinciliği elden bırakmadı. Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu ikinci olurken, O Ses Türkiye üçüncü oldu. Diziler arasındaki yarışta dün Aşk Ağlatır yedinci, Kimse Bilmez sekizinci sırada yer aldı. İlk bölümü ile ekranlara gelen Güvercin ise günü onuncu sırada tamamladı.