Reyting sonuçları 24 Kasım: Savaşçı, Kimse Bilmez ve Aşk Ağlatır yarışında galip kim? Güvercin kaçıncı oldu?

Reyting sonuçları 24 Kasım: Savaşçı, Kimse Bilmez ve Aşk Ağlatır yarışında galip kim? Güvercin kaçıncı oldu?

Reytinglerde Pazar akşamının en çok izlenenleri belli oldu. Yeni dizilerin eklenmesiyle beraber reyting yarışı kızıştı, Pazar akşamlarının geçtiğimiz sezonlardan beri lideri olan Savaşçı yine zirvede yer aldı. Kimse Bilmez ve Aşk Ağlatır ise ilk 5'e giremedi. Yeni dizi Güvercin ilk sınavını dün verdi. İşte günün reyting sonuçları...