Liderlikte dördüncülüğe… Reyting sonuçları 25 Mart: Milli maç, Çukur, Yasak Elma, Survivor, Söz reyting yarışı
Reyting sonuçları belli oldu ve 25 Mart akşamında total raporuna göre Türkiye Moldova Avrupa Şampiyonası eleme maçı birinci olurken, Çukur ikinci sırada yer aldı. Fatih Portakal ile Fox Ana haber reytinglerde üçüncü oldu ve Söz dizisi ise dördüncü oldu. Yasak Elma ise beşinci oldu. Haberimizin devamında reyting listesine göre totalde yirmiye giren programları görebilirsiniz…
REYTİNG SONUÇLARI