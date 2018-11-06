Reyting sonuçları 5 Kasım 2018: Çukur, Söz ve Yasak Elma dizilerinden hangisi birinci sırada?

Heyecanla beklenen reyting sonuçları belli oldu. 6 Kasım 2018 reyting sonuçları yayınlandı ve reyting sonuçlarına göre hangi dizinin birinci olduğu belli oldu. Çukur, Söz ve Yasak Elma dizileri arasından reyting sıralamasında kim galip geldi? İşte tüm reyting sonuçları...

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Reyting sonuçları 3 sevilen dizi arasında kıran kırana geçti. Hem geçtiğimiz sezon hem de bu sezon zorlu yarış her hafta heyecanını kaybetmeden devam etti. 3 farklı kanalda yayınlanan 3 farklı dizinin sıralaması geçtiğimiz hafta ile aynı oldu. Çukur, Yasak Elma ve Söz arasından reyting sonuçlarına göre bu haftanın lideri Çukur oldu. Söz reyting sıralamasında ikinci sırada yer alırken, Yasak Elma ise beşinci oldu. Aşağıdaki listeden tüm reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

5 KASIM REYTİNG SONUÇLARI