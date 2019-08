Ricardo Quaresma kızını kıramadı

Eşi ve kızıyla birlikte alışverişe çıkan yıldız futbolcunun ilk durağı meydan katında bulunan mağazalar oldu. Giyimi konusunda her zaman dikkat çekmeyi seven yıldız futbolcu, girdiği her mağazada uzun süre kalıp yeni sezon ürünleri denedi.

KEYFİ YERİNDE

Eşi içinde kozmetik mağazalarını gezmeyi ihmal etmeyen yıldız futbolcuya küçük kızı sürpriz yaptı. Girdikleri makyaj ürünleri satan bir mağazada kızının yoğun isteğini kırmayan Ricardo Quaresma, az da olsa kızına makyaj yaptırdı. Oldukça keyifli ve neşeli olduğu dikkatlerden kaçmayan yıldız futbolcu, ailesi ile olmasına rağmen yanına gelen sevenleriyle onları kırmayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.