Rihanna’dan seksi paylaşım

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, kendi iç çamaşır markası Savage X Fenty için poz verdi. Rihanna’nın iç çamaşırlı pozları sonrası sosyal medyayı adeta salladı.

AYRILIK SONRASI ATEŞLİ POZLAR

Özel hayatında bir türlü mutluluğu bulamayan Rihanna, milyarder sevgilisi Hassan Jameel ile yollarını ayırmasıyla bu haftaya damga vurdu. Üç yıl boyunca gözlerden uzak bir ilişki yaşayan çiftin ayrılığı herkesi şaşırtmıştı. Hatta bir dönem Rihanna’nın sevgilisinden hamile olduğu iddiaları gündemdeydi.