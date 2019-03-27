Rihanna’nın nişanlandığı ve hamile olduğu iddia edildi

Yaklaşık iki yıl önce birlikte çıktıkları bir tatilde görüntülenen Rihanna ve Suudi milyarder sevgilisi Hassan Jameel’in ilişkileri, inişli çıkışlı bir şekilde devam ederken, çift hakkında çeşitli iddialar da gündemi meşgul ediyor…

E! kanalının sunucularından Morgan Stewart, geçtiğimiz günlerde Rihanna ile ilgili olarak, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve yüklediği videoda “Bir nişan görüyorum ve muhtemelen bir de bebek” dedi. İlginçtir ki, ünlü şarkıcı bu paylaşımı beğendi…

İşte ne olduysa bu beğeniden sonra oldu ve iddiaların arkası kesilmedi. Kimi Riri’nin hamile olduğunu, kimi hamile olduğu için nişanlandığını yazdı. Bir hayranı da Rihanna’nın bu paylaşımı beğendiğini görünce “Rihanna beğendi, bebek geliyor” yorumunu yaptı. Rihanna ise bu yorumlara, Stewart’ın paylaşımını beğenmek dışında hiçbir cevap vermedi.