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Rıza Esendemir’in kızı yoğun bakımdan çıktı
Rıza Esendemir’in kızı yoğun bakımdan çıktı
Sunucu ve radyo programcısı Rıza Esendemir'in geçtiğimiz günlerde skolyoz (omurga eğriliği) ameliyatı olan kızı Eceşan Esendemir, yoğun bakımdan çıktı. Esendemir, hastane odasında verdikleri baba-kız pozunu "Sonunda normal odaya geçtik. Her şey yolunda" notuyla paylaştı.
Magazin 30 Haziran 2020 - 12:18

Sunucu ve radyo programcısı Rıza Esendemir’in Yeşim Vatan ile evliliğinden dünyaya gelen 12 yaşındaki kızı Eceşan Esendemir, birkaç gün önce skolyoz (omurga eğriliği) ameliyatı olmuştu. Eceşan’ın iyileşmesi için takipçilerinden dua isteyen Esendemir, mutlu haberi önceki gün Instagram hesabından verdi. Rıza Esendemir, kızının yoğun bakımdan çıktığını belirterek, hastane odasında verdikleri baba-kız pozunu yayınladı.

“NORMAL ODAYA GEÇTİK”

Sevincini takipçileriyle paylaşan Esendemir, “Sonunda normal odaya geçtik. Her şey yolunda” ifadelerini kullandı. Radyo programcısı, 2014’te şarkıcı İrem Derici ile 2’inci evliliğini gerçekleştirmiş, 2016 yılında da boşanmıştı.

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Son güncelleme: 12:19 - 30.06.2020
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