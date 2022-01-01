Rıza Kocaoğlu Omicron varyantına yakalandı

Son olarak 'Çukur' dizisinde 'Aliço' karakterini canlandıran oyuncu Rıza Kocaoğlu, sosyal medya hesabından Omicron varyantına yakalandığını duyurdu.

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Daha önce ‘Çukur’, ‘İçerde’, ‘Kuzey Güney’ ve ‘Kaybedenler Kulübü’ gibi birçok projede yer alan Rıza Kocaoğlu’nun corona virüsü testi pozitif çıktı.

Omicron varyantına yakalanan 42 yaşındaki Kocaoğlu, 2022 yılına karantinada girdi.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, “Omicron, selam aleyküm…” notunu düştü.

Takipçileri Rıza Kocaoğlu’na “Geçmiş olsun” mesajları yağdırdı.

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