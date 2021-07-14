Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Russell Crowe, aşı olmak için 7.000 Avustralyalı ile birlikte sıraya girdi

Ünlü aktör, Twitter'dan hem COVID-19 aşısı olduğunu duyurdu hem de hayranlarını aşı olmaya teşvik etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:16, 14/07/2021
Hayat HaberleriMagazin
Russell Crowe, aşı olmak için 7.000 Avustralyalı ile birlikte sıraya girdi

Hollywood yıldızı Russell Crowe, COVID-19 aşısının ilk dozunu aldığını açıkladı. 57 yaşındaki aktör, diğer Avustralyalıları da aşı olmaya çağırdı.
Twitter’dan aşı olduğuna dair paylaşım yapan oyuncu, “Pazar günümü nasıl geçirdim: 1. aşıyı yaptırmak için 7.000 iyi vatandaşla sıraya girerek” yazıp fotoğraf paylaştı.

Crowe böylece, aşı olan ünlüler kervanına katılmış oldu. Crowe gibi radyo sunucusu Kyle Sandilands, Today programı sunucusu Karl Stefanovic ve komedyen Andy Lee de dahil olmak üzere pek çok ünlü isim aşı oldu.

Avustralya’da aşılama oldukça yetersiz. Pfizer aşısı sınırlı sayıda olduğu için henüz 40 yaşın altındaki kişiler için mevcut değil. Bunun yerine, genç Avustralyalılar AstraZeneca aşısını pratisyen hekimleri aracılığıyla alabiliyorlar; çünkü hükümet, Pfizer aşılarına 40 ila 60 yaş arasındaki kişilere öncelik veriyor.

İlginizi ÇekebilirAvustralya'da salgın patladı: Pandemide yeni fazAvustralya'da salgın patladı: Pandemide yeni fazİlginizi ÇekebilirVatandaş aşılardan kaçtı... Avustralya'da yasaklar geri döndüVatandaş aşılardan kaçtı... Avustralya'da yasaklar geri döndü