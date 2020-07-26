Rüştü Onur Atilla: Çeyrek olimpik havuzu şişirdim, ağzımla şişirdim!

Güldür Güldür adlı komedi programının başarılı yüzlerinden Rüştü Onur Atilla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ne kadar güçlü ciğerleri olduğunu ve bir baba olmanın zorluklarını gösterdi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündelik hayatına dair son derece eğlenceli paylaşımlara imza atan oyuncu Rüştü Onur Atilla bu defa da baba olmanın zorlukları üzerine bir paylaşım yaptı.

Oğlu Kemal’in oynaması için 636 litrelik şişme havuzu herhangi bir makine kullanmadan sadece nefesiyle yarım saatte şişirdiğini söyleyen Atilla, bu insan üstü başarısını şu sözlerle takipçilerine aktardı:

“Size Halley’den bahsedecektim ama başka bir konu var. Arkadaki 636 litre kapasiteli çeyrek olimpik havuzu kendim şişirdim, ağzımla şişirdim, 30 dakika durmadan üfleyerek… Fenalaştım ama şişirdim. Çünkü babayım ben. Kemal oynuyor mu bu havuzda? Hayır. İçine koyunca dışına çıkmayı seviyor.”