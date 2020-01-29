Saadet Işıl Aksoy son düzlüğe girdi!

Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, hamileliği boyunca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Üç yıl önce Pamir Kıraner ile nikah masasına oturan oyuncu Saadet Işıl Aksoy, hamile olduğu haberini takipçilerine sosyal medya hesabı üzeriden duyurmuş ve o zamandan bu yana zaman zaman yaptığı paylaşımlarla hamileliğinin nasıl gittiği şeklinde bilgilendirme mesajları atmıştı.

SON DÜZLÜK

Hamileliğinin 35. haftasına giren Saadet Işıl Aksoy, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda şu satırlara yer verdi:

“‘Ay dur, şurada iki dakika soluklanayım’ haftasındayım”

Aksoy ayrıca paylaşımına ‘Son düzlük’ ve ’35. Hafta’ hashtaglerini eklemeyi de ihmal etmedi.