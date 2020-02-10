Saba Tümer: Bir tık uğruna insani değerleri ayaklar altına almak…

Sunucu Saba Tümer, geride bıraktığımız günlerde Katar'a gitmiş ve burada konakladığı otel odasında daha önce eski futbolcu David Beckham'ın kaldığını öğrenmişti. Bu tesadüfle ilgili paylaşımda bulunan ve Katar'da bulunduğu süre boyunca David Beckham'ın yattığı yatağı kullandığını söyleyen Tümer, bu paylaşımıyla ilgili yapılan bazı haberlerin insani değerleri ayaklar altına aldığından yakındı.

Katar tatilinde uyuduğu yatakta daha önce ünlü futbolcu David Beckham'ın yattığını açıklayan Saba Tümer, laflarının çarpıtılıp ‘tık' malzemesi yapılmasına sinirlendi. Hürriyet Gazetesi'nin attığı “Saba Tümer: David Beckham'la aynı yatakta yattım” başlığına sinirlenen sunucu, “Bir tık uğruna insani değerleri ayaklar altına almak hiçbir meslek ahlakına yakışmaz ve hiç yakıştıramadım. Kadına şiddetin bir örneği olan bu başlık için başta Hürriyet Gazetesi olmak üzere bu şiddete sorgusuz sualsiz ortak olan tüm haber sitelerini şahsım ve bu muamelelere maruz bırakılan tüm kadınlar adına kınıyorum” ifadelerini kullandı. Tümer ayrıca paylaşımında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ve Hürriyet Gazetesi'ni de etiketledi.