Şabanoğlu Şaban konusu ve oyuncuları… Şabanoğlu Şaban ne zaman çekildi?

Şabanoğlu Şaban, Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri arasında. 1977 yılında çekilen film, üzerinden yıllar geçmesine rağmen keyifle izleniyor. İşte konusu ve oyuncuları…
ŞABANOĞLU ŞABAN KONUSU
Askerde her türlü sakarlığı, beceriksizliği yapan ve kumandanı Hüsamettin’i sürekli kızdıran, deyim yerindeyse sürekli burnundan getiren Şaban, askerlikten sonra arkadaşı Ramazan ile çalgıcılık yapar. Çalgıcılık yaptıkları dönemde aynı yerde Kanto yapan Nigar’a aşık olurlar. Bunun akabinde hiç beklenmedik bir şekilde komiser Hüsamettin ve tüm teşkilatının peşinde olup da yakalayamadıkları Kadırgalı Eşref’i yakalarlar. Onların bu başarısı üstüne Nazır Paşa onları gizli polis yapar. Bu arada Nazır Paşa’nın evinde kızkardeşinin elması çalınır. Şaban ve Ramazan elması bulmak için Nazır Paşa’nın konağında araştırma yapmaya başlarlar.
ŞABANOĞLU ŞABAN OYUNCULARI
Kemal Sunal Şaban
Halit Akçatepe Ramazan
Adile Naşit Hala
Şener Şen Kumandan Hüsamettin
Ayşen Gruda Safinaz
Şevket Altuğ Yunus Kaptan
Sevda Aktolga Selma
Sevil Üstekin Binnaz
Güler Ökten Yunus Kaptanın Eşi