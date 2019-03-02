Sabriye Şengül kimdir? Sabriye yeniden Survivor’da!

Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Sabriye Şengül, Survivor 2019’un kadrosuna dahil oldu. İkinci kez yer alacak olan Survivor Sabriye İlk kez 2017 yılında yarışmıştı. Elde ettiği başarılar ile yılın en başarılı kadın sporcuları arasında gösterilen Sabriye Şengül Survivor yarışmasında gösterdiği performans ile de tanınıyor. Peki, Survivor Sabriye kimdir? Sabriye kaç yaşında?

Survivor ile geniş kitleler tarafından tanınan ve geçtiğimiz aylarda Dünya Kick Boxing şampiyonluk maçında kazanan Sabriye Şengül, Türkiye – Yunanistan takımlarının yarıştığı Survivor 2019’a katılıyor. Peki Survivor Sabriye kimdir? Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül nereli?

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR? SABRİYE ŞENGÜL NERELİ?

Türk Kickboksçu ve Boksör Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi boksör ve kick boksçular arasında yer alan Sabriye Şengül'ün üç Türkiye şampiyonluğu var. 2016’da İstanbul’da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıkan Sabriye Şengül, Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle'yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.

Sabriye, Kasım ayında Avusturya Viyana’da yapılan Vendetta profesyonel Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Avusturyalı rakibi Christin Fedller’i yenerek 2. kez Dünya şampiyonu oldu.

Hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu her fırsatta belirten Sabriye Şengül, spor hayatına ilk olarak hentbol ile başladı. Sabriye Şengül, Survivor 2017’de ünlüler takımında yer aldı. Survivor 2017 ünlüler kadrosunun en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi olan Sabriye Şengül, sempatik tavırlarıyla hem takım arkadaşlarını hem de ekran karşısındakileri güldürüyordu.