Sağlık çalışanları için çağrı yapan Cem Yılmaz, Bakan Koca ile anlaştığını duyurdu

Sağlık çalışanları için çağrı yapan Cem Yılmaz, Bakan Koca ile anlaştığını duyurdu

Sağlık Bakanlığı'nın organize etmesi halinde sağlık çalışanlarına yönelik moral etkinliklerine ücretsiz katılacağını duyuran Cem Yılmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü ve organizasyon planladıklarını duyurdu.

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı iki ayrı paylaşımla Sağlık Bakanlığı’nın organize etmesi halinde sağlık çalışanlarına yönelik moral etkinliklerine ücretsiz katılacağını duyurmuş, SMA hastaları için ise fiyatı milyonlarca lirayı bulan ilaçlar hakkında devlete çağrıda bulunmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü duyuran Cem Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

* Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca bugün dile getirdiğim düşünce ile ilgili beni çok mutlu eden haberler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum.

* Doktorlarımız, hemşire kardeşlerimiz ve tüm sağlık emekçileriyle nasıl buluşacağımızı planlayıp sağlıkla gülümseyeceğiz umudum bu.