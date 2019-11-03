Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Şahan Gökbakar: Karıcığım bir gören olacak
Şahan Gökbakar: Karıcığım bir gören olacak
Oyuncu Şahan, son filminin reklamını yaptı, eşi Selin Gökbakar'dan destek almayı da unutmadı.
Magazin 3 Kasım 2019 - 09:51

Sinema salonlarında yaşanan kriz sonrası filminin gösterim tarihini erteleyen Şahan Gökbakar, kendisine gişe rekorları getiren filmi Recep İvedik’in altıncısını seyirci ile 8 Kasım’da buluşturmaya hazırlanıyor.

EŞİ DESTEK VERDİ

Yeni filmiyle ilgili olarak çok sayıda paylaşıma imza atan Şahan Gökbakar, bu defa eşinden destek aldı. Karı koca bir film afişinin önünden selfie paylaşan Gökbakar’lar bu fotonun altına;

“Karıcığım bir gören olacak… Recep İvedik 6, Selin Gökbakar NOT: YENGENİZİN YAPTIĞI 6 İŞARETİ RECEP İVEDİK 6 ANLAMINDA DEĞERLİ İNSANLAR”

İLGİLİ HABERŞahan Gökbakar: Yaşlanıyoruz be dostlar
Etiketler