Şahan Gökbakar: Karıcığım bir gören olacak

Sinema salonlarında yaşanan kriz sonrası filminin gösterim tarihini erteleyen Şahan Gökbakar, kendisine gişe rekorları getiren filmi Recep İvedik’in altıncısını seyirci ile 8 Kasım’da buluşturmaya hazırlanıyor.

EŞİ DESTEK VERDİ

Yeni filmiyle ilgili olarak çok sayıda paylaşıma imza atan Şahan Gökbakar, bu defa eşinden destek aldı. Karı koca bir film afişinin önünden selfie paylaşan Gökbakar’lar bu fotonun altına;

“Karıcığım bir gören olacak… Recep İvedik 6, Selin Gökbakar NOT: YENGENİZİN YAPTIĞI 6 İŞARETİ RECEP İVEDİK 6 ANLAMINDA DEĞERLİ İNSANLAR”