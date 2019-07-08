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Şahan Gökbakar: Yanımda Yerli Malı Haftası’ndan Şam Fıstığı
Şahan Gökbakar: Yanımda Yerli Malı Haftası’ndan Şam Fıstığı
Ailesiyle birlikte tatile çıkan ve bu tatilinden keyifli kareleri takipçileriyle paylaşan Şahan Gökbakar yine gülümsetti.
Magazin 8 Temmuz 2019 - 07:52

Kasım ayı içerisinde Recep İvedik 6 filmini vizyona sokmaya hazırlanan Şahan Gökbakar ailesiyle birlikte tatil yapıyor. Film öncesi kendisine kalan zamanı ailesiyle değerlendiren ve kimi zaman yurt dışından kimi zaman da yurt içinden tatil karelerini takipçileriyle paylaşan Şahan, instagram hesabından çocuğu ve eşiyle birlikte çekilmiş videolarını hesabından paylaştı. Kendisi dikkat çekmek istemezken eşinin son derece dikkat çeken bir kıyafet giydiğini söyleyen Şahan Gökbakar bu durum üzerinden espri yaptı. Ünlü komedyen başka bir videosunda ise çocuğuyla birlikte yemek yerken görülüyor.

 

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Son güncelleme: 07:55 - 08.07.2019
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