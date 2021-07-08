Şahan Gökbakar’a ‘özel mülk’ incelemesi

Şahan Gökbakar, Marmaris’te turistik Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında bulunan Delikyol mevkiindeki karadan ulaşımın olmadığı koyda bir süre önce Ankara’daki bir profesörden 10 milyon liraya dubleks villa satın aldı.

Gökbakar, iddiaya göre, Marmaris’e 67 kilometre mesafedeki mahallede satın aldığı villasının önündeki sahile izinsiz iskele yaptırıp, ‘Özel mülktür girilmez’ tabelası astı, sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı. Konuyla ilgili paylaşımlar ve haberlerin ardından Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü söz konusu alan ile ilgili inceleme başlattı.

Marmaris Belediyesi yetkilileri konunun kendi sorumluluk alanlarında olmadığını, Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise kendilerine konuyla ilgili bir talep gelmediğini bildirdi. DHA