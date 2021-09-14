Şahan Gökbakar aşı karşıtlarını tiye aldı: Bakın ne haldeyim

Sosyal medya hesabından aşı karşıtlarını eleştiren ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın yeni paylaşımı gündem oldu.

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Corona virüsü salgınına karşı geliştirilen aşılar, bir kısım insanlar tarafından kabul görmedi ve eleştiri konusu haline geldi.

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar da, corona aşısı karşıtlarını sosyal medya hesabından paylaştığı bir görselle tiye aldı.

Corona aşısının insan vücudunda farklı etkilere yol açacağına inanan aşı karşıtlarına ilişkin fotoğraf paylaşan Şahan Gökbakar şu ifadeleri kullandı:

* Bu sabah baş ağrısı, ışığa, sese aşırı duyarlılık ve ishal şikayetleriyle uyandım. Bakın ne haldeyim. Sorumlusu kim bunun? Tabii ki küresel güçler…

* Hücre çekirdeğime etki edip beni bu hale getirdiniz de elinize ne geçti? Büyük oyun, büyük oyun dediğiniz bu muydu? Çipleseydiniz daha iyiydi…

– Allah sizi bildiği gibi yapsın Bill Gates ve küresel arkadaşları… Not: Göbeğimden aşağısı, vücudumun alt yarısı goril şeklinde şu an. Uygun olmaz diye onu çekip paylaşmıyorum.

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