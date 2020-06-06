Şahan Gökbakar’ın tiplemeleriyle ‘Sokağa çıkma yasağı iptali’

Sosyal medya hesabını kısa bir süre önce kendisi hakkında yapılan bir haberi yalanlamak için kullanan Şahan Gökbakar, bu defa sokağa çıkma yasağı ve sonrasında gelen iptal kararı üzerine çektiği videolarla takipçilerinin karşısına çıktı.

Karantina sürecini evinde geçiren ve bu süre zarfında yaptığı açıklamalarla evde kalmanın önemine dikkat çeken Şahan Gökbakar, çektiği videolarla da bu konunun ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor.

Son zamanlarda oluşturduğu tiplemelerle mizahın gücünü kullanan ve önemli mesajlar veren Şahan Gökbakar, çektiği videolarla sokağa çıkma yasağı ve ardından gelen iptal kararını yorumladı.

Halkın bu konuya nasıl yaklaştığını paylaştığı kısa videolar üzerinden gösteren Gökbakar, kafaların ne kadar karışık olduğnu gözler önüne serdi.