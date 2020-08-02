Salak Milyoner ne zaman çekildi? Salak Milyoner konusu ve oyuncuları…

Dört kardeş arasında altınların nasıl paylaştırılacağına bir türlü karar veremeyen Uyanık kardeşler, Hanımlarını da ayarlayarak birbirlerinden habersiz İstanbul'a doğru yola çıkarlar. İşte Salak Milyoner filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

Salak Milyoner yıllar önce çekilmesine rağmen hala ilgi gören yapımlardan. 1974’te usta yönetmen Ertem Eğilmez tarafından çekilen filmin başrollerinde Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe rol almıştır.

SALAK MİLYONER OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal – Saffet

Zeki Alasya – Himmet

Metin Akpınar – Hayret

Halit Akçatepe – Gayret

Münir Özkul – Mehmet Çavuş

Adile Naşit – Mesude

Hulusi Kentmen – Komiser

Meral Zeren – Emine

Perran Kutman – Gülsüm

Oya Alasya – Himmet’in Hanımı

Ali Şen – Kayserili Behçet

Haluk Orçun – Müteahhit

Mürüvvet Sim – Randevuevi Sahibesi

Arap Celal – Namaz kılan adam

Cemil Turan – kendisi

Osman Arpacıoğlu – kendisi

SALAK MİLYONER KONUSU

Kardeşler İstanbul’un altını üstüne getirirler. Başlarına gelen olaylar sonunda hanımları da İstanbul’a gelir ve Mehmet Çavuş’un evine yerleşirler. Definenin aslında Mehmet çavuş’un evinin altında olduğunu bilmeden günlerce İstanbul’u delik deşik ederler. Bu yüzden pek çok kez karakolluk olan kardeşler sonunda hazinenin Mehmet Çavuş’un evinin altında olduğunu fark ederler. Fakat bu sefer de Mehmet’e belli etmeden evin altını nasıl kazacaklarını düşünürler. Köylerinden kocalarını basmaya gelen Gülsüm, Emine ve Himmet’in hanımı kazılan tüneli saklamak için bir çare bulurlar. Bu aşamada acemi defineciler evin temeline ulaşmıştır. Himmet’in define sandığı bakır kabı çekmesiyle ev temelden sarsılır ve yıkılır.