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Salma Hayek defalarca corona testi yaptırdı
Oyuncu Salma Hayek, corona virüsü testleri için kendisinden defalarca örnek alınması anlarını klipleştirerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin 11 Kasım 2020 - 08:42

Oyuncular için sette defalarca corona virüsü testi yaptırmak salgın döneminde olağanlaştı.

Hollywood’un Meksikalı oyuncusu Salma Hayek de defalarca yaptırdığı corona virüsü testi için ağzından ve burnundan örnek alınma anlarını klipleştirdi.

54 yaşındaki ünlü yıldız, kendisine test yapılırken sergilediği rahatsız hallerini Instagram hesabından paylaştı.

Hayek, her ne kadar anlık olarak sıkıntı verse de test yaptırmanın önemli olduğunu takipçilerine, “Ben yaptırdım” diyerek anlattı.

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Son güncelleme: 08:46 - 11.11.2020
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