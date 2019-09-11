Salma Hayek Meksika’nın imajını korumak istiyor

52 yaşındaki ünlü oyuncu, yeni Netflix filmi Monarcha’nın tanıtımında kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Yöneltilen sorularda neden kendi ülkesinin sorunları hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmadığı da vardı. Salma Hayek ise bu soruya, “Instagram hesabımdan yapacağım paylaşımın hiçbir şey değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü beni takip edenlerin çoğu Meksika’da yaşamıyor” cevabını verdi.

Ayrıca ülkesinin imajını korumak isteyen ünlü yıldız, yapacağı paylaşımın ülkesini turizm açısından kötü etkileyebileceğini düşünüyor. Salma Hayek ülkesini incitecek bir şey yapmak istemediğini de sözlerine ekledi.