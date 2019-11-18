Şarkıcı Gülay, apar topar hastaneye kaldırıldı

'Cesaretin Var mı Aşka' şarkısıyla bir döneme damga vuran şarkıcı Gülay, geçtiğimiz senelerde yakalandığı kanser hastalığını iki kere yenmişti. Gülay şimdi ise trombosit seviyesindeki azalma nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

90’lı yıllarda piyasaya sürdüğü ‘Cesaretin Var mı Aşka’ adlı şarkısıyla hafızalarda yer eden şarkıcı Gülay, önceki gün sevenlerini korkuttu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Daha önce iki kez kanseri yenen 49 yaşında şarkıcı, trombosit düşüklüğü nedeniyle önceki gün öğlen saatlerinde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Magazin Burada’nın haberine göre vücudunda enfeksiyon tespit edilen Gülay’ın, trombosit seviyesinin kritik sayılan 21 seviyesine indiği belirtildi. Gece 23.30’a kadar acil serviste müşahede altında tutulan ünlü şarkıcı, hematoloji bölümü bulunan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede çekilen görüntülerde, Gülay’ın bilincinin açık ve moralinin yerinde olduğu görüldü.

