Sarp Akkaya kimdir? Sarp Akkaya nereli ve kaç yaşında?

Sarp Akkaya 13 Mayıs 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2001 yılı Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. İlk kameralar karşısına geçtiği proje Bizim Aile dizisidir. Sarp Akkaya'nın 2 kardeşi de kendi gibi oyuncudur ve başarılı projelerde yer almıştır. Şimdi, Sarp Akkaya'yı daha yakından tanıyalım... Sarp Akkaya kimdir, kaç yaşındadır? Sarp Akkaya nerelidir?

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Sarp Akkaya ve kardeşleri tiyatroya verdikleri destek ve rol aldıkları projelerle adlarından söz ettirmeye devam ediyorlar. Aileden son proje haberi Sarp Akkaya’dan geldi. Sarp Akkaya artık Söz dizisi ile Kasap lakaplı Dragan Ratkoviç’e hayat veriyor. Dragan Ratkoviç, Müslümanların katledildiği eylemlerin baş sorumlusudur ve Sarp Akkaya işte bu zorlu karaktere hayat vererek oyunculuğunu konuşturuyor. Haberimizden Sarp Akkaya hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz; Sarp Akkaya kimdir, kaş yaşında, boyu, burcu ve rol aldığı projeler…

SARP AKKAYA KİMDİR?

Sarp Akkaya 13 Mayıs 1980 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun oldu ve tiyatro oyunlarında rol almaya başladı. Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu'nun “Kaos” ve “Sonra” oyunlarında rol aldı. Genç yaşta ilk dizi projesine başladı ve bir zamanların fenomen dizisi Bizim Aile de rol aldı. Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide canlandırdığı Servet karakteriyle daha da çok tanınmaya başladı. En başarılı projelerinden biri Ezel oldu.

Sarp Akkaya bu sezon Söz dizisinde Dragan Ratkoviç karakterine hayat veriyor. Dragan Ratkoviç, doksanlı yıllarda bir ülkedeki iç savaş sırasında birçok Müslüman'ın katledildiği eylemlerin baş sorumlusu olup Kasap lakabı ile anılmaktadır.

Sarp Akkaya’nın kardeşleri de kendi gibi oyuncudur. Ablası Esra Akkaya ve ikizi Kaya Akkaya da kendisi gibi tanınmış isimlerdir. 2010 yılında kardeşleriyle beraber AKKAdemi Tiyatro’yu kurmuşlardır. Ayrıca Sarp Akkaya 1,83 boyunda ve boğa burcudur.

Sarp Akkaya’nın rol aldığı dizi ve filmler;

Diziler:

2018- Söz- Dragan Ratkoviç

2017 – Paramparça – Damir

Evli ve Öfkeli – Murat

2015 – Racon

Muhteşem Yüzyıl

Atmaca

2012 – Şubat

2012-2013 – Suskunlar – Sarı

2011- 2012- Mavi Kelebekler

2009-2011 – Ezel

2009 – Gece Gündüz (20.bölüm)

2008 – Sürgün Hayatlar

2007 – Şöhret Okulu

2007 – Ertelenmiş Hayatlar

2007- Kurtlar Vadisi Pusu ( Bölüm 17-22) – Servet

Beni Unutma

2004 – Ah Be İstanbul

1995- Bizim Aile

Filmler:

2017 – Kötü Çocuk (film)

2015 – Eksik (film)

2012 – El Yazısı (film)

2011 – Labirent (film)

2011 – Firar (film)

Rol aldığı oyunlar

Markalı Hava

Albay Kuş

Devenin Hörgücü Yamuk Olur