Sarp Akkaya kimdir? Sarp Akkaya nereli ve kaç yaşında?

Sarp Akkaya ve kardeşleri tiyatroya verdikleri destek ve rol aldıkları projelerle adlarından söz ettirmeye devam ediyorlar. Aileden son proje haberi Sarp Akkaya’dan geldi. Sarp Akkaya artık Söz dizisi ile Kasap lakaplı Dragan Ratkoviç’e hayat veriyor. Dragan Ratkoviç, Müslümanların katledildiği eylemlerin baş sorumlusudur ve Sarp Akkaya işte bu zorlu karaktere hayat vererek oyunculuğunu konuşturuyor. Haberimizden Sarp Akkaya hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz; Sarp Akkaya kimdir, kaş yaşında, boyu, burcu ve rol aldığı projeler…
SARP AKKAYA KİMDİR?
Sarp Akkaya 13 Mayıs 1980 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun oldu ve tiyatro oyunlarında rol almaya başladı. Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu'nun “Kaos” ve “Sonra” oyunlarında rol aldı. Genç yaşta ilk dizi projesine başladı ve bir zamanların fenomen dizisi Bizim Aile de rol aldı. Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide canlandırdığı Servet karakteriyle daha da çok tanınmaya başladı. En başarılı projelerinden biri Ezel oldu.
Sarp Akkaya bu sezon Söz dizisinde Dragan Ratkoviç karakterine hayat veriyor. Dragan Ratkoviç, doksanlı yıllarda bir ülkedeki iç savaş sırasında birçok Müslüman'ın katledildiği eylemlerin baş sorumlusu olup Kasap lakabı ile anılmaktadır.
Sarp Akkaya’nın kardeşleri de kendi gibi oyuncudur. Ablası Esra Akkaya ve ikizi Kaya Akkaya da kendisi gibi tanınmış isimlerdir. 2010 yılında kardeşleriyle beraber AKKAdemi Tiyatro’yu kurmuşlardır. Ayrıca Sarp Akkaya 1,83 boyunda ve boğa burcudur.
Sarp Akkaya’nın rol aldığı dizi ve filmler;
Diziler:
2018- Söz- Dragan Ratkoviç
2017 – Paramparça – Damir
Evli ve Öfkeli – Murat
2015 – Racon
Muhteşem Yüzyıl
Atmaca
2012 – Şubat
2012-2013 – Suskunlar – Sarı
2011- 2012- Mavi Kelebekler
2009-2011 – Ezel
2009 – Gece Gündüz (20.bölüm)
2008 – Sürgün Hayatlar
2007 – Şöhret Okulu
2007 – Ertelenmiş Hayatlar
2007- Kurtlar Vadisi Pusu ( Bölüm 17-22) – Servet
Beni Unutma
2004 – Ah Be İstanbul
1995- Bizim Aile
Filmler:
2017 – Kötü Çocuk (film)
2015 – Eksik (film)
2012 – El Yazısı (film)
2011 – Labirent (film)
2011 – Firar (film)
Rol aldığı oyunlar
Markalı Hava
Albay Kuş
Devenin Hörgücü Yamuk Olur