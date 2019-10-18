Sarp Apak’tan projeler üzerine…

Eşi ve minik oğullarıyla birlikte Kordon Caddesi’nde objektiflere yansıyan Sarp Apak, “Jet Sosyete’nin yeni sezon çekimleri eğlenceli bir şekilde devam ediyor. Ayrıca reklam projelerimiz devam ediyor. İşlerimin dışında ailemle vakit geçirmeye özen gösteriyorum. Sahnede olmayı seviyorum yeni tiyatro projeleriyle sahnede olmaya devam edeceğim, görüşmelerimiz devam ediyor” diyerek, işlerine ve ailesine gösterdiği özenden ve yeni sezonda, iyi bir oyunla tiyatro sahnesinde olmaya devam edeceğini dile getirdi. Objektiflere poz veren ünlü oyuncu daha sonra eşiyle birlikte bir restorana giriş yaparak, ailesiyle birlikte keyifli bir gün geçirmeye devam ettiler.