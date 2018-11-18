Savaşçı 55. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Yörük Haydar hayata tutunacak mı? (Savaşçı 54. son bölüm izle)

Savaşçı'nın bu akşam yayınlanan yeni sezon son bölümünde; Haydar, yaşam ile ölüm arasındaki ince çizgide hayata tutunma savaşı verirken Kılıç Timi, Yörük Haydar'a işkence edenlerin peşine düşüyor. Türklerin bir araya gelmesini istemeyen Karon, yeni şeytani planını devreye sokuyor. Kopuz Albay, Amerikan engelini aşabilecek mi? Peki Savaşçı dizisi 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Savaşçı 54. son bölümde yaşananlar…

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Savaşçı 54. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Savaşçı 54. son bölümde; Yörük Haydar Yüzbaşı’nın asıldığı ipten kurtulup kurtulamadığını merak eden Kılıç Timi yanına koşuyor. Kopuz Albay ise, Türk Birliği askerleri ile birlikte Amerikalıların engelleme operasyonundan kurtulmak için hayatını hiçe sayıyor. Karargahta gelen haberler üzerine büyük bir gerilim yaşanıyor. Karon’un iki ülkeyi birbirine düşürme planı başarılı olacak mı? Peki Savaşçı 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 53. Bölüm özeti…

SAVAŞÇI 55. YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Savaşçı yeni bölüm 55. bölüm fragmanı henüz FOX TV tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki sayfa linkinden izleyebilirsiniz.

SAVAŞÇI DİZİSİ YENİ FRAGMAN

SAVAŞÇI 54. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Yörük Haydar asılı olduğu ipin ucunda oğlu Kağan’ın hayaliyle son kuvvet hayata tutunmaya çalışır. Bu sırada Selçuk silahını ateşlemiştir. Gözyaşları içinde ağlarken arkadaşları yanına gelir. Ne olduğunu sorduklarında cevap dahi veremez. Bu sırada Kaan Bozok yerinden fırlar Yörük Haydar’ın bulunduğu yere doğru delice koşturmaya başlar.

KOPUZ ALBAY’DAN AMERİKAN ASKERİNE GÖZDAĞI

Bayram şoka giren Selçuk’u sakinleştirmeye çalışır. Diğer tarafta Amerikan askerlerinin engellemesi ile karşı karşıya olan Kopuz Albay hayatını riske atarak üzerlerine doğru gider. Amerikan askerine teröristlerin elinde olan adamını kurtarmak için geldiğini, ona engel olması durumunda kendileriyle savaşmaları gerektiğini söyler. Amerikan askeri komutanı ile konuşur ne yapmalarını istediklerini sorar. Daha sonra Kopuz Albayın yanına gelerek geçmelerine izin verir. Ancak üç saatleri olduğunu söyler.

KAAN BOZOK HELİKOPTER İSTİYOR

Kaan Bozok, Haydar’ın yanına gelir. Haydar Yüzbaşıyı hayata döndürmek için kalp masajı yapmaya başlar. Bu sırada Kılıç Timi de yanlarına gelmiştir. Bayram, Kaan Yüzbaşıya bundan sonrasını ona bırakmasını ve Haydar’ı kurtarmak için helikopter istemesini söyler. Kaan Bozok karargahı arar ve helikopter ister. Kutalmış Paşa, onu kurtarmak için ne yapılması gerekiyorsa yapacaklarını söyler. Arkadaşlarının yanına dönen Kaan Bozok Haydar’ın durumunu Bayram’dan öğrenir. Haydar şimdilik iyi,dir ama acilen hastaneye yetiştirilmesi gerektiğini söyler.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

KARON ŞEYTANİ PLANI DEVREYE SOKUYOR

Hazar Karon’a Türklerin amerikan engelini aştığını söyler. Bundan sonrası için ne yapacaklarını sorar. Karon Amerikalı bir Albayı arayaraksonraki şeytani planını devreye sokar. Kutalmış Paşa helikopterin durumunu öğrenmek ister. Yanına gelen subay helikopterin Amerikalıların hava sahasını bahane ettiklerini ve kalkmasına izin vermediklerini söyler. Bu sırada Yörük Haydar’ın durumu kritik bir aşamaya gelmiştir. Herkes gelecek helikopteri beklemektedir. Sinirler iyiden iyiye gerilmiştir.

BAYRAM KURŞUNU ÇIKARIYOR

Kopuz Albay ve Türk Dünyası askerleri Kılıç Timi’ne ulaşmıştır. Durumunu öğrenen Kopuz Albay’a Yörük Haydar’ın durumunu anlatan Bayram, kurşunun mutlaka çıkarılması gerektiğini anlatır. Kopuz Albay çaresizce beklemeleri gerektiğini kurşunu onun çıkarmasını söyler. Bayram bu büyük riski alır ve kurşunu çıkarmayı başarır. Bu sırada Hatice ısrarla kocası Bayram’ı arar. Bayram bu sırada Haydar’ın yarasını dikmekle meşgüldür. Kopuz Albay’ın da orada olmasından dolayı açmaya cesaret edemez. Kopuz Albay’dan izin çıkınca telefonu açar.

KUTALMIŞ PAŞA’DAN KRİTİK EMİR

Hatice telefonda Haydar’a bu işkenceyi yapanlardan hesap sormalarını ister. Bayram şaşkınlıkla onlara da birşeyler olup olmadığını sorar Hatice, Yörük Haydar’a yapılan işkencenin görüntülerini karısına da izlettiklerini anlatır ve Kağan bebeğin babasız kalmaması gerektiğini söyler. Kutalmış Paşa gelen bir haber üzerine tüm sorumluluğu üzerine alarak helikopterlerin hava sahasını aşarak Kılıç Timi’nin olduğu bölgeye hareket etmesini emreder.

Karon’un kızı konuşmaya karar verir ve babasının Suriye’deki yerini Çiğdem Teğmen’e söyler.