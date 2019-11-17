Savaşçı 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı 82. son bölüm izle

Savaşçı dizisinin son bölümünde; Kağan ve Yörük Haydar'ı beklenmedik bir şekilde ele geçiren Markus, Kopuz Albay'ı telefonla arayarak Yüzbaşılar'ın akıbetiyle ilgili imalarda bulunur ve tehditler savurur. Hemen harekete geçen Kopuz Albay ise Markus'un terör kampına ulaşmak için çareler ararken, Velid'le ilgili gelen bir istihbarat olayların seyrini değiştirecektir.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı dizisinden yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

SAVAŞÇI FRAGMAN

SAVAŞÇI 82. SON BÖLÜM İZLE

Diğer tarafta Yüzbaşı Kağan ve Yüzbaşı Haydar da, Markus'un sinsi planından habersiz, kendileriyle birlikte kampta alıkonan çok sayıda çocuğun hayatını kurtarmak için fırsat kollarlar. Ancak Kağan ve Yörük Haydar için zaman gittikçe daralırken, Markus'un onları öldürmek için yaptığı hazırlık herkesi şaşkına uğratacaktır…

Yüzbaşı Kağan Bozok komutasındaki Kılıç Timi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devriye gezerken şehit edilen askerin hesabını sormak için harekete geçer. Bu arada Kılıç Timi'nin Kıbrıs'ta olduğunu öğrenen Markus, zaman kaybetmeden Kıbrıs'ta bir araya geldiği adamlarını öne sürer ve timi tuzağa çekmek için hamlesini yapar.

Markus'un adamlarıyla restleşen Yüzbaşı Kağan'ın, her şeyi göze alarak Yeşil Hat'ı geçmeye kalkması, Türkiye'yi uluslararası bir krizin eşiğine getirir. Ancak Kopuz Albay'ın son anda devreye girmesi, olayların seyrini değiştirecektir…

Eline önemli bir koz geçiren Markus, yaptığı sinsi planla, Kıbrıs'ta yeni bir kargaşa çıkarmak için fitili ateşler. Kılıç Timi alınan istihbaratlar doğrultusunda Markus'u durdurmaya çalışsa da gelişen beklenmedik durumlar, Yüzbaşı Kağan'ı ve Yüzbaşı Haydar'ı büyük bir tehlikeyle karşı karşıya getirecektir…