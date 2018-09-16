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Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak? Savaşçı yeni bölüm fragmanı geldi mi?
Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak? Savaşçı yeni bölüm fragmanı geldi mi?
Aksiyon dolu sahneleri ile izleyici kendine bağlayan Savaşçı dizisinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Dizini takipçileri 'Savaşı yeni sezon ne zaman', 'Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki Savaşçı yeni sezon 49. yeni bölüm ne zaman?
Magazin 16 Eylül 2018 - 12:39

Savaşçı dizisi 48. bölümü ileşok edici bir sezon finali yapmıştı. Final sonrası yeni sezon heyecanı arttı. Savaşçı yeni sezonun ne zaman başlayacağına dairt yayıncı kuruluş olan FOX’tan henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni sezon yeni bölüm fragmanı da henüz yayınlanmış değil.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öldü sanılan Leyla'nın ortadan kaybolması kafaları karıştırır. Bu arada Kopuz Albay Leyla'yla ilgili önemli bilgilere ulaşır. Ancak Seyfi'den gelen bir istihbarat Leyla'nın başta Yüzbaşı Kağan olmak üzere, Kılıç Timi'ne saldırı planları içinde olabileceği ihtimalini yükseltir. Bağlantılı olduğu yapının yönlendirmesiyle harekete geçen Leyla, sonunda şeytani hamlesini yapar…
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Leyla'nın bu hamlesi sadece Kağan'ın değil, Kutalmış Paşa, Albay Kopuz ve Kılıç Timi'nin diğer üyelerinin de hayatında büyük kırılmalara sebep olacaktır.

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