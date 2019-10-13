Savaşçı yeni sezon ne zaman? Savaşçı bu akşam yayınlanacak mı? FOX TV yayın akışı…

Savaşçı yeni sezon ne zaman? Savaşçı bu akşam yayınlanacak mı? FOX TV yayın akışı…

Savaşçı dizisi yeni sezon fragmanları ardından merakla bekleniyor. Sezon finalinde, Melik, Türk Askeri'nin peşine düştüğünü anlayınca yolun sonuna geldiğini anlıyor. Öfkeden deliye dönen Melik bunun acısını Velid'den çıkartıyor. Galip'ten gelen haber ise herkesi derinden sarsıyordu. Savaşçı yeni sezon ne zaman? Savaşçı bu akşam yayınlanacak mı? İşte merak edilenler...

Pazar gecelerinin en çok izlenen dizilerinin başında gelen, oyuncu kadrosunda Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman ve Burç Kümbetlioğlu gibi isimleri barındıran Savaşçı yeni sezon bölümleri ile seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

SAVAŞÇI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Savaşçı dizisinin yeni sezon bölümü bu akşam 20.00'da FOX TV'de yayınlanacak. Savaşçı her Pazar akşamı FOX TV'de yayınlanacak.

SAVAŞÇI 77. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

“Kağan Bozok'la Haydar Bozkurt niye savaşıyordu onu hatırladım!” #Savaşçı 4. sezonuyla 13 Ekim Pazar 20.00'de FOX'ta. pic.twitter.com/Xx1JBIRfoX — Savaşçı (@savascifox) October 3, 2019

SAVAŞÇI YENİ SEZON 2. FRAGMANI

SAVAŞÇI YENİ SEZON FRAGMANI

SAVAŞÇI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Velid Kılıç Timi’ne tuzak kurar. Adamlarına timin geçiş yollarına bomba döşetmektedir. Ancak bir yandan da işin gecikmesinden dolayı endişelidir. Adamlarına telsizle işi çabuk bitirmeleri talimatını verir. Teröristler işi bitirip Velid’in yanına döner. Bu arada Funda Üsteğmenin kullandığı helikopterde bulunan Kağan ve Yörük Haydar köye yaklaşmaktadır. Velid Kılıç Timi’nin onlara doğru yaklaşmakta olduğunu görür. Kılıç Timi kendilerine kurulan tuzaktan habersizdir. Velid adamlarından birine erken ateş etmemesi konusunda emir verir. Velid ve teröristler pusuya yatmıştır.

GALİP YARALANIYOR

Kağan ve Haydar arkadaşlarının akıbetini öğrenmek için acele ederken köyden silah sesleri gelmektedir. Kağan, Haydar’a teröristlerin Timin köye girişini engellemek için here yere bomba döşediklerini söyleyerek, “Acele etmemiz lazım. Önceliğimiz köylüler” diyerek hemen helikopterden aşağı atlayarak köye doğru harekete geçerler. Patlamaların şiddetiyle Astsubay Galip yaralanmıştır. Bayram, Galip’in yerde hareketsiz şekilde yerde yattığını görünce “Galip” diye bağırır.