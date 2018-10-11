Son dakika gelişmesi: Savcılık Arda Turan için harekete geçti

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Şarkıcı Berkay’ın şikayeti üzerine Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı. Futbolcu Arda Turan şarkıcı Berkay’la yaptığı kavga sonrasında gündeme gelmiş ve Berkay’ın eşine sarkıntılık ettiği iddia edilmişti. Berkay ve eşinin şikayeti üzerine savcılık, Arda Turan hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın olayı incelemeye aldığı, soruşturma kapsamında Turan’ın ifadesinin alınabileceği öğrenildi.

BERKAY ŞAHİN: ARDA'NIN EŞİMİ TANIMAMASI MÜMKÜN DEĞİL

Berkay Şahin “Bütün hukuki yollara başvuracağız. Şu anda evimdeyim, doktorlar kontrole geldi. Ameliyat olup olmayacağım belli değil. Arda’nın benim eşimi tanımaması mümkün değil. Yıllardır süren ve göz önünde olan bir evliliğim var ” dedi.

ÖZLEM ADA ŞAHİN’DEN İLK AÇIKLAMA

Özlem Ada Şahin resmi Instagram adresinden Arda Turan-Berkay Şahin kavgasına ilişkin açıklama yaptı. Arda Turan, arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiği mekanda Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e askıntılık yapmış, Berkay'ın ‘Seninle erkek erkeğe konuşalım' demesi üzerine ünlü şarkıcıya saldırarak burnunu kırmıştı. Özlem Ada-Berkay Şahin çifti, Arda Turan hakkında hukuki işlem başlattıklarını kamuoyuna bildirdi.

Özlem Ada Şahin, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: