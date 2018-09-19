Seçkin Piriler’den Kıvılcım Ural’ın hamileliği hakkında ilk açıklama

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Hamilelik haberlerinin konuşulmaya başlamasının ardından Ural’ın geçtiğimiz akşam Tangöze ile çıktığı gece gezmesinde karnını çantasıyla kapatması da iddiaları güçlendirdi. Taraflar konuyla ilgili sessizliğini korurken, çiftin yakın çevresi Kıvılcım Ural’ın 4 aylık hamile olduğunu doğruladı.

Bebek haberinin ardından 2.Sayfa programına konuşan Seçkin Piriler “Hamileliği 3 gün önce öğrendim. Artık ne söyleyebilirim ki? Kaan, Hakan’ın doğum gününde de bir şey söylemedi…” Seçkin Piriler ile Kaan Tangöze, oğulları Hakan’ın yeni yaşını geçtiğimiz hafta birlikte kutlamıştı.