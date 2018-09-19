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Seçkin Piriler’den Kıvılcım Ural’ın hamileliği hakkında ilk açıklama
Seçkin Piriler’den Kıvılcım Ural’ın hamileliği hakkında ilk açıklama
Duman'ın solisti Kaan Tangöze ile aşk yaşayan Kıvılcım Ural'ın hamile olduğunun ortaya çıkmasının ardından gözler Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler'e çevrilmişti.
Magazin 19 Eylül 2018 - 13:48

Hamilelik haberlerinin konuşulmaya başlamasının ardından Ural’ın geçtiğimiz akşam Tangöze ile çıktığı gece gezmesinde karnını çantasıyla kapatması da iddiaları güçlendirdi. Taraflar konuyla ilgili sessizliğini korurken, çiftin yakın çevresi Kıvılcım Ural’ın 4 aylık hamile olduğunu doğruladı.

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Bebek haberinin ardından 2.Sayfa programına konuşan Seçkin Piriler “Hamileliği 3 gün önce öğrendim. Artık ne söyleyebilirim ki? Kaan, Hakan’ın doğum gününde de bir şey söylemedi…” Seçkin Piriler ile Kaan Tangöze, oğulları Hakan’ın yeni yaşını geçtiğimiz hafta birlikte kutlamıştı.

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