Seçkin Tetikçiler filmi bugün televizyon ekranında olacak. Filmi daha önce izlemeyenler Seçkin Tetikçiler'in konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki Seçkin Tetikçiler oyuncuları kimler, konusu ne? İşte detaylar...

Gary McKendry yönettiği Seçkin Tetikçiler filminin türü aksiyon, suç ve gerilim. 2011 yapımı Seçkin Tetikçiler konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Seçkin Tetikçiler filminin oyuncuları ve konusu haberimizde.

SEÇKİN TETİKÇİLER FİLMİNİN KONUSU

Gizli Servisin çok özel eğitimli ajanı kendisini yetiştiren danışmanı zor duruma düşünce emekli olduğu bu tehlikeli hayata geri dönmek zorunda kalır.Fakat kadim dostunu kurtarmak için girişeceği aksiyonda karşısında en az kendisi kadar yetenekli bir diğer ajan ve iyi yetiştirilmiş üç özel katili alt etmek durumundadır.

SEÇKİN TETİKÇİLER OYUNCULARI KİMLER?

Jason Statham

Clive Owen

Robert De Niro

Yvonne Strahovski

Dominic Purcell