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Seda Akgül bu pozu verdi ve sordu…
Seda Akgül bu pozu verdi ve sordu…
Sunucu Seda Akgül, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla olduğu kadar altına düştüğü notla da takipçilerini şaşırttı.
Magazin 12 Aralık 2018 - 13:11

Kadrosunda bulunduğu magazin programından ayrıldıktan sonra bir süre ortalarda görünmeyen ve sonrasında da internet üzerinden açtığı bir kanal vasıtasıyla sevenlerine ulaşan Seda Akgül sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yaptığı yorumları ve paylaştığı fotoğraflarla kendisinden söz ettiren Akgül bu defa evinin mutfağının kapısında verdiği pozla öne çıktı. Mutfak kapısının kasasında bir hayli yukarıya kaldırdığı bacağıyla objektife poz veren Akgül bu ilginç kareyi: “Akşama yemekte ne var sizce?” notuyla paylaştı.

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