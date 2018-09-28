Seda Akgül, reytinglere yenik düştü

TV8'de ekranlarında yayınlanan magazin programından ayrılarak Kanal D '4 Kadın Zamanı' isimli programla her sabah izleyici ile buluşan Seda Akgül, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayınca programa veda etti.

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Sunucu Seda Akgül, geçtiğimiz Ağustos ayında TV8’den ayrılarak Kanal D’ye transfer olmuştu. Derya Tuna, Hande Ataizi ve Eylül Öztürk’le birlikte hafta içi her sabah Kanal D’de yayınlanan 4 Kadın Zamanı programıyla ekranlarda olan Seda Akgül, sürpriz bir şekilde programdan ayrıldı.

“BAZEN YOL BİTİYOR VE BIRAKMAK GEREKİYOR”

Akgül, iki aydır Kanal D ekranlarında yayınlanan 4 Kadın Zamanı’na bugün yayınlanacak yeni bölümle son noktayı koymayı planlıyor. Akgül bu kararını ise sosyal medya sayfası üzerinden bir video paylaşarak takipçilerine duyurdu ve şu satırları paylaştı: “Her tercih bir vazgeçiştir… Her bitiş bir başlangıçtır… Ben hayatımda sadece mesleğimi sevdim çünkü en iyi yapabildiğim şey konuşmak. Birbirimizi çok özlemeden buluşmak dileğiyle…”