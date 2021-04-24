Seda Sayan sosyal medyanın diline düştü! ‘Kendini mahvettin!’

58 yaşındaki Seda Sayan, sunuculuğunu yaptığı programda son görüntüsüyle yine gündem oldu.

Dudak kaldırma operasyonu yaptıran Sayan’a sosyal medyadan yorum yağdı.

“YAPMA BE BACIM”

Seda Sayan’a gelen yorumlardan bazıları şöyle:

* Yazık ne hale gelmiş kadın.

* Bir başladımı sonu gelmeyen güzellik hastalığı bu.

* Güzel olayım derken çirkinleşiyor, farkında değil.

* Yapma be bacım! Bırak olduğun gibi kal, kendini mahvettin.

* Bir insan kendine neden bunu yapar? Pes!

Seda Sayan geçen yıl da ‘Fransız Askısı’ yöntemiyle yüzünü gerdirmişti.

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