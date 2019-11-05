Seda Sayan: Vallahi popomda hiçbir şey yok

Demet Akalın ve Okan Kurt’un birlikteliklerinin sekizinci yılını kutladıkları gece son derece renkli görüntülere sahne oldu. Geceye katılanlar arasında bulunan Seda Sayan, bol bol göbek attı ve yakın dostlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. Geceye katılan ünlü isimler sosyal medya hesaplarından bol miktarda paylaşımda bulunurken içlerinde Seda Sayan’ın da bulunduğu kareye yapılan bir yorum ünlü sanatçının dikkatinden kaçmadı. Aleyna Tilki ve Demet Akalın’la dans ederken çekilmiş ve arkadan görüldüğü bir kareye bir kadın takipçisi tarafından; “Aman Seda poposunu ne doldurmuş” şeklinde bir yorum bırakıldı.

SEDA SAYAN YORUMU BEĞENDİ

Şarkıcı Sayan, poposu hakkında yapılan bu manidar yoruma kayıtsız kalmadı ve “Vallahi popomda hiçbir şey yok! Ama yine de hoşuma gitti demek ki güzel görünüyor” şeklinde bir yanıt verdi. Sayan yanıtını kalp emojisi ile süslemeyi ihmal etmedi.