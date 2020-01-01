Seda Sayan’a çifte sürpriz

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı ünlüler geçidine şahit oldu. Performanslarıyla jüriyi döndürmeyi başaran ünlü isimlerin esprili diyalogları geceye damga vurdu. Jüri üyelerinden Seda Sayan ise gecede çifte sürpriz yaşadı.

Beyazıt Öztürk’le birlikte 2018 yılında jüri koltuğuna oturan Seda Sayan, geceye katılan ünlü isimlerin performanslarını değerlendirirken Acun’un kendisine yaptığı sürprizlerle 2020’ye girdi. İlk olarak oğlu Oğulcan Engin’in kendi şarkısını söylemesi ile şaşkına dönen ve onun yarışmaya katılacağından haberi olmadığı anlaşılan Sayan, oğlunun performansı sonrasında sahneye getirilen doğum günü pastası ile ikinci sürprizi yaşadı.

‘PASTA KESMEMİŞTİK’

Oğulcan Engin sergilediği performans sonrasında annesinin doğum gününü kutlama fırsatı bulamadıklarını söyledi ve sahneye getirilen pasta ile annesinin doğum gününü kutladı. Seda Sayan o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı ve duygusal anlar yaşadı.