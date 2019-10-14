Seda Sayan’dan TSK ve Mehmetçiğe tam destek

Türk müziğinin güçlü seslerinden Seda Sayan, sahne aldığı mekanda yaptığı açıklama ile bir kez daha gönülleri kazandı.

Sahneye çıkmadan hemen önce instagram sayfasından “Bu gece Günay Restaurant konser gelirimin tümünü Türk Silahlı Kuvvetlerine Bağışlıyoruz. Allah yardımcınız olsun.” notunu paylaşarak Mehmetçiğe ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek veren Seda Sayan, bu davranışıyla takdire şayan bir davranışa imza attı.

Sayan, kendisini dinlemeye gelen ünlü isimler arasında yer alan Cengiz İmren’i sahnesinde ağırlayarak müzikseverlerin coşkusunu ikiye katladı. Sahnede samimi pozlar vererek dostluklarını bir kez daha gözler önüne seren ikili yaptıkları düetlerle de adeta kulakların pasını sildiler.

“SENİN GÖLGEN YETER”

Konserin ikinci yarısında dinleyiciler arasında yer alan Orhan Gencebay’ın yanına gidip elini öpen Sayan, “Senin gölgen yeter. insanın dizlerinin titremesine Orhan abim” sözlerini ile Orhan Babayı onore etti.

Yaklaşık iki saat boyunca hayranlarına muhteşem bir gece yaşatan Seda Sayan, performansını alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde sahnesini noktalarken finalde “Allah Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Kalplerimiz ve dualarımız onlarla birlikte” diyerek büyük alkış aldı.



