Sefirin Kızı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 3. son bölüm izle

Sefirin Kızı 3. bölümüyle Star TV'de yayınlandı. Başrollerinde Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı dizinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak üstleniyor. Son bölümde; Nare ve Sancar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler. Sefirin Kızı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sefirin Kızı 3. son bölüm izleme linki...

Sefirin Kızı dizisinin son bölümünde; Sefir, Melek'i kaçırınca Sancar'la Nare kızlarının peşinden Podgoridsa'ya giderler. Kendilerini bambaşka bir dünyada bulunca herkesi geride bırakırlar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler ve kaderden bir gün ile bir gece çalarlar.

SEFİRİN KIZI 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı dizisinden yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

SEFİRİN KIZI FRAGMAN

SEFİRİN KIZI 3. SON BÖLÜM İZLE

Kimi zaman birlikte oldukları bir rüyadır bu yolculuk, kimi zaman kızlarını aradıkları bir kabus. Bir yandan kaçamadıkları anılarla, bir yandan ortaya çıkan gerçeklerle ama en çok da kendileriyle savaştıkları bir serüven…

Bir başka hayatta bıraktıkları Gediz kalbinde keşfettiği gerçekle yüzleşirken, Menekşe iki sevdalıyı gurbette birlikte düşünmeye dayanamaz ve oyununu değiştirir. Sancar rüyasından uyanır, yüreğindeki sevda ateşini söndürmek için hem kendini hem Nare'yi yakar. Destan asıl şimdi can vermiştir.