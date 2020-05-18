Sefirin Kızı bu akşam yayınlanacak mı? Sefirin Kızı sezon finali mi yaptı?

Sefirin Kızı bu akşam yayınlanacak mı? Sefirin Kızı sezon finali mi yaptı?

Sefirin Kızı ekranlara geldiği ilk günden itibaren beğeniyle takip edilen diziler arasında yerini almıştı. Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü sonrasında ise çekimlerine ara verilen dizinin yeni bölüm tarihi merak edilmeye başlandı. Peki Sefirin Kızı bu akşam yayınlanacak mı? Sefirin Kızı sezon finali mi yaptı?

Her hafta pazartesi akşamı ekranlara gelen ve son olarak 15. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Sefirin Kızı dizisi bu akşamki yayın akışında da yer almadı. Pandemi dolayısıyla birçok dizide olduğu gibi çekimlerine ara verilen dizinin yeni bölüm yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

SEFİRİN KIZI BUGÜN VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sefirin Kızı yeni bölüm bu akşam yayın akışında yer almadı. Star Tv ekranlarında Sefirin Kızı yerine ‘Kurtarıcı’ isimli yabancı sinema yayınlanacak.

SEZON FİNALİ Mİ YAPTI?

Sefirin Kızı dizisi hakkında son gelişmeler ise şöyle; Dizinin starları tarafından verilen bilgilere göre Mayıs ayı içerisinde 4 bölüm daha çekilecek ve sonra Sefirin Kızı dizisi sezon finali yapacak. Sefirin Kızı yayın tarihi belli olduğunda sayfamızda yer alacak.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gediz Sancar'ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın'a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.

Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe'nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare'ye ve Melek'e nasıl verecektir?

Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye'nin de onun için kabus gibi planları vardır.

Nare Sancar'dan Menekşe'nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar'a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.