Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimler? İşte yeni sezon oyuncuları…

Sefirin Kızı yeni sezonu ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun paylaştığı Sefirin Kızı 18. bölümü ile kaldığı yerden devam edecek. Geçtiğimiz sezonun oyuncu kadrosunu koruyan başarılı diziye yeni isimler dahil oluyor.

Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan ve reytinglerde üst sıralara yerleşen Sefirin Kızı, yeni sezonu bu akşam yayınlanacak 18. bölüm ile açıyor. Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar ile daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’nin hikayesini anlatan dizi konusunun yanı sıra geniş oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor.

OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek

Neslihan Atagül Doğulu

Uraz Kaygılaroğlu

Doğukan Polat

Hivda Zizan Alp

Özlem Çakar Yalçınkaya

Erhan Alpay

Erdal Küçükkömürcü

Gonca Cilasun

Tülin Yazkan

Esra Kızıldoğan

Cemre Öktem

Edip Tepeli

Beren Gençalp

GÖZDE ÇIĞACI YENİ SEZONDA SEFİRİN KIZI’NDA

Sefirin Kızı sezon finali bölümünde ilk kez izleyici karşısına çıkan Gözde Çığacı yeni sezon bölümlerinde de dizide yer almaya devam edecek. Son bölümde Nare’yi kandırarak arabasına binmeyi başaran Cemile karakterini can vermişti.

GÖZDE ÇIĞACI KİMDİR?

Gözde Çığacı, 17 Ekim 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Küçüklüğünden beri müziğe olan ilgisiyle bilinen güzel oyuncu, şimdilerde oyunculuk yapıyor.

İlk oyunculuk tecrübesini Kuzey Güney Dizisi ile yaşayan güzel oyuncu dizide gösterdiği performans ve kendine has güzelliği ile herkesi etkiledi.

Gözde Çığacı’nın yer aldığı diziler

Bir Aile Hikayesi (Hülya Akdemir), Yüzleşme (Savcı Seda Belkıs), Ateşböceği (Gül Gürkan), Kördüğüm, Yılanların Öcü (Hatçe), Bugünün Saraylısı (Süreyya), Kuzey Güney(Demet)

ENGİN AKYÜREK KİMDİR

Engin Akyürek, 12 Ekim 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Aslen Erzincan Tercan'lıdır. Babası memur, annesi ise ev hanımıdır. Ankara üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini Yabancı Damat dizisi ile gerçekleştirmiş, Kader, Kara Yılan, Bir Bulut Olsam, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Bi Küçük Eylül Meselesi, Ölene Kadar, Çocuklar Sana Emanet, Bir Aşk İki Hayat gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakterine hayat vermektedir. Engin Akyürek, 1.87 metre boyunda, 83 kilo ve Terazi burcudur.

Engin Akyürek'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sefirin Kızı (Sancar) (TV Dizisi)

2018 – Bir Aşk İki Hayat (Umut) (Sinema Filmi)

2018 – Çocuklar Sana Emanet (Kerem) (Sinema Filmi)

2017 – Ölene Kadar (Dağhan) (TV Dizisi)

2014-2015 – Kara Para Aşk (Ömer) (TV Dizisi)

2014 – Bir Eylül Meselesi (Tekin) (Sinema Filmi)

2010-2011 – Fatmagül'ün Suçu Ne? (Kerim) (TV Dizisi)

2009 – Bir Bulut Olsam (Mustafa) (TV Dizisi)

2007 – Kara Yılan (Nizipli) (TV Dizisi)

2006 – Kader (Cevat) (Sinema Filmi)

2004 – Yabancı Damat (Kadir) (TV Dizisi)

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

Neslihan Atagül, 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.

Hayat Devam Ediyor, Fatih Harbiye, Canım Babam gibi dizilerde rol almıştır. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile dünya evine girmiştir.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat vermektedir. Neslihan Atagül, 1.69 metre boyunda, 53 kilo ve Aslan burcudur.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 Balıkesir doğumlu Türk dizi oyuncusudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır. TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan “Baba Candır ” dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki rolünü oynamıştır. Şu anda Star TV' de yayınlanan Sefirin Kızı' dizisinde Gediz rolünü oynamaktadır. Haziran 2014 yılında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu. Temmuz 2019 yılında boşandılar.

OYNADIĞI FİLMLER

Eltilerin Savaşı (2020)

Karakomik Filmler (2019) – Ethem

Çakallarla Dans 5 (2018) – Kuzen Volki (Sinan)

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017) – Selim

Bamsı Beyrek (2016) – Bamsı beyrek

Dönerse Senindir (2016) – Kurt

Nerde Kalmıştık (2009) (kısa film)

Ejder Kapanı (2009)

Mezuniyet (2009)



OYNADIĞI DİZİLER

Sefirin Kızı (2019-) – Gediz

Aynen Aynen (2019) – Emir

Ege'nin Hamsisi (2018) – Deniz Çınar

Masum Değiliz (2018) – Mert

Klavye Delikanlı'ları (2017) – Volkan (Kuzen Volki)

Baba Candır (2015-2017) – Haluk Güney

Yedi Güzel Adam (2014) – Adil Erdem Bayazıt

Eski Hikâye (2013) – Ömer

Harem (2012) – Feminen Ağa

Pis Yedili (2011-2013) – Canburger

Es Es (2009-2010) – Fethi

Canını Sevdiğiminin İstanbul’u (2009) – Ferhat

Milyonda Bir (2008) – Berke