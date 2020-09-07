Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimler? İşte yeni sezon oyuncuları…

Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan ve reytinglerde üst sıralara yerleşen Sefirin Kızı, yeni sezonu bu akşam yayınlanacak 18. bölüm ile açıyor. Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar ile daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’nin hikayesini anlatan dizi konusunun yanı sıra geniş oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor.
OYUNCULARI KİMLER?
Engin Akyürek
Neslihan Atagül Doğulu
Uraz Kaygılaroğlu
Doğukan Polat
Hivda Zizan Alp
Özlem Çakar Yalçınkaya
Erhan Alpay
Erdal Küçükkömürcü
Gonca Cilasun
Tülin Yazkan
Esra Kızıldoğan
Cemre Öktem
Edip Tepeli
Beren Gençalp
GÖZDE ÇIĞACI YENİ SEZONDA SEFİRİN KIZI’NDA
Sefirin Kızı sezon finali bölümünde ilk kez izleyici karşısına çıkan Gözde Çığacı yeni sezon bölümlerinde de dizide yer almaya devam edecek. Son bölümde Nare’yi kandırarak arabasına binmeyi başaran Cemile karakterini can vermişti.
GÖZDE ÇIĞACI KİMDİR?
Gözde Çığacı, 17 Ekim 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Küçüklüğünden beri müziğe olan ilgisiyle bilinen güzel oyuncu, şimdilerde oyunculuk yapıyor.
İlk oyunculuk tecrübesini Kuzey Güney Dizisi ile yaşayan güzel oyuncu dizide gösterdiği performans ve kendine has güzelliği ile herkesi etkiledi.
Gözde Çığacı’nın yer aldığı diziler
Bir Aile Hikayesi (Hülya Akdemir), Yüzleşme (Savcı Seda Belkıs), Ateşböceği (Gül Gürkan), Kördüğüm, Yılanların Öcü (Hatçe), Bugünün Saraylısı (Süreyya), Kuzey Güney(Demet)
ENGİN AKYÜREK KİMDİR
Engin Akyürek, 12 Ekim 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Aslen Erzincan Tercan'lıdır. Babası memur, annesi ise ev hanımıdır. Ankara üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünden mezun olmuştur.
İlk oyunculuk deneyimini Yabancı Damat dizisi ile gerçekleştirmiş, Kader, Kara Yılan, Bir Bulut Olsam, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Bi Küçük Eylül Meselesi, Ölene Kadar, Çocuklar Sana Emanet, Bir Aşk İki Hayat gibi yapımlarda rol almıştır.
Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakterine hayat vermektedir. Engin Akyürek, 1.87 metre boyunda, 83 kilo ve Terazi burcudur.
Engin Akyürek'in rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Sefirin Kızı (Sancar) (TV Dizisi)
2018 – Bir Aşk İki Hayat (Umut) (Sinema Filmi)
2018 – Çocuklar Sana Emanet (Kerem) (Sinema Filmi)
2017 – Ölene Kadar (Dağhan) (TV Dizisi)
2014-2015 – Kara Para Aşk (Ömer) (TV Dizisi)
2014 – Bir Eylül Meselesi (Tekin) (Sinema Filmi)
2010-2011 – Fatmagül'ün Suçu Ne? (Kerim) (TV Dizisi)
2009 – Bir Bulut Olsam (Mustafa) (TV Dizisi)
2007 – Kara Yılan (Nizipli) (TV Dizisi)
2006 – Kader (Cevat) (Sinema Filmi)
2004 – Yabancı Damat (Kadir) (TV Dizisi)
NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?
Neslihan Atagül, 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.
Hayat Devam Ediyor, Fatih Harbiye, Canım Babam gibi dizilerde rol almıştır. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile dünya evine girmiştir.
Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat vermektedir. Neslihan Atagül, 1.69 metre boyunda, 53 kilo ve Aslan burcudur.
URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?
Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 Balıkesir doğumlu Türk dizi oyuncusudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır. TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.
Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan “Baba Candır ” dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki rolünü oynamıştır. Şu anda Star TV' de yayınlanan Sefirin Kızı' dizisinde Gediz rolünü oynamaktadır. Haziran 2014 yılında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu. Temmuz 2019 yılında boşandılar.
OYNADIĞI FİLMLER
Eltilerin Savaşı (2020)
Karakomik Filmler (2019) – Ethem
Çakallarla Dans 5 (2018) – Kuzen Volki (Sinan)
Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017) – Selim
Bamsı Beyrek (2016) – Bamsı beyrek
Dönerse Senindir (2016) – Kurt
Nerde Kalmıştık (2009) (kısa film)
Ejder Kapanı (2009)
Mezuniyet (2009)
OYNADIĞI DİZİLER
Sefirin Kızı (2019-) – Gediz
Aynen Aynen (2019) – Emir
Ege'nin Hamsisi (2018) – Deniz Çınar
Masum Değiliz (2018) – Mert
Klavye Delikanlı'ları (2017) – Volkan (Kuzen Volki)
Baba Candır (2015-2017) – Haluk Güney
Yedi Güzel Adam (2014) – Adil Erdem Bayazıt
Eski Hikâye (2013) – Ömer
Harem (2012) – Feminen Ağa
Pis Yedili (2011-2013) – Canburger
Es Es (2009-2010) – Fethi
Canını Sevdiğiminin İstanbul’u (2009) – Ferhat
Milyonda Bir (2008) – Berke