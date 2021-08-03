Şehrazat ile Farah Zeynep Abdullah birbirine girdi

Türkiye'de devam eden orman yangınları için başlatılan 'Help Turkey' kampanyasını desteklemediğini belirten besteci ve söz yazarı Şehrazat, kendisine tepki gösteren oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a, "Ne iş yaparsınız bile bilmem" diye yanıt verdi.

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Türkiye’nin tatil bölgelerinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürerken, çalışmaların yetersiz olduğunu belirten sosyal medya kullanıcıları, Twitter’dan başlattıkları ‘Help Turkey’ kampanyası ile yabancı ülkelerden Türkiye’ye yardım çağrısında bulundu.

Bu etiket altında 2 milyona yakın tweet atılırken, kampanyaya ünlü isimler de destek verdi. Ancak kampanyaya destek vermeyen besteci ve söz yazarı Şehrazat ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah arasında kampanya nedeniyle gerginlik yaşandı.

“YARDIM ÇAĞRISI ÇOK AĞRIMA GİTTİ”

Şehrazat Twitter hesabından bir paylaşım yaparak “Bu yardım çağrısı çok ağrıma gitti. Vatanım bu acziyete düşecek ülke değildi. Onun için o yardım çağrısını paylaşmayacağım” dedi.

“ONUR İÇİN YAŞAMAK NE ALAKA?”

Söz yazarının bu paylaşımına Farah Zeynep Abdullah cevap verdi. Abdullah, “Hayvanlar, doğa perişan, onur için yaşamak ne alaka?” diye sordu.

“SİZ NE ANLARSINIZ…”

Farah Zeynep Abdullah Şehrazat’tan ilginç bir yanıt aldı. Şehrazat bu tepkiye “Siz ne anlarsınız vatanın onurunu korumaktan. Siz kim bana bunu yazmak kim? Ne iş yaparsınız bile bilmem” dedi.

Bunun üzerine Abdullah’ın verdiği yanıtlarla Şehrazat’ı tiye alması sosyal medyada gündem oldu.

Şehrazat’ın paylaşımına bir tepki de oyuncu Hazal Kaya’dan geldi. Kaya, “Bütün ülkeler bu gibi büyük felaket zamanlarında diğer ülkelerden yardım ister. Cayır cayır yanan canları izlemek gitsin zorunuza… Bir ağaç, bir köy, bir hayvan daha kurtulsun da kim ne derse desin bizim için… Ne tuhaf dertler var ya…” sözleriyle tartışmaya dahil oldu.

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